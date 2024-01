印尼2月大選！佐科威兒參選副總統 傳15部長不滿操作將請辭

印尼大選即將在2月舉辦,總統佐科威(見圖)的兒子以是副總統候選人。(歐新社)

2024/01/20 00:41

〔中央社〕印尼2月將舉行大選,也代表總統佐科威任期已進入倒數階段,最近卻傳出有15名內閣部長,因不滿佐科威為延續影響力進行政治操作,準備集體辭職。總統辦公室則表示,內閣仍然「穩固」。

印尼經濟與金融發展研究機構(INDEF)資深經濟學家費瑟(Faisal Basri)今天在CNBC印尼頻道(CNBC Indonesia)表示,大約有15名部長將集體辭職。

遭點名的部長包括財政部長穆里亞尼(Sri Mulyani Indrawati)、外交部長勒特諾(Retno Marsudi)、交通部長布迪(Budi Karya Sumadi)、公共工程及人民房屋部長巴蘇基(Basuki Hadimuljono),以及合作暨中小企業部(Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises,CSMEs)部長德登(Teten Masduki)等。

費瑟指出,財政部長穆里亞尼已準備離開佐科威內閣,另外,巴蘇基、勒特諾等數名部長也有意辭職,因為他們對佐科威政府的操守存在疑慮。

印尼執政黨民主奮鬥黨(PDIP)議員德迪(Deddy Yevri Hanteru Sitorus)也向媒體透露,有5名內閣部長將集體辭職。

他昨天向「時代報」(Tempo)指出,這5名部長被認為是佐科威政府所有政策的支持者,若他們辭職,政局將產生巨大變化,此外,要找到人來接替這些具有威信的部長也不容易。

德迪說,他們的辭職可證明國家治理正存在嚴重問題,並補充:「若這是真的,且真的發生,我認為這將對佐科威政府及其總統任期的一個沉重打擊。」

針對傳聞,印尼總統辦公室昨天表示,內閣仍然「穩固」。

「時代報」(Tempo)今天報導,總統公關團隊成員艾里(Ari Dwipayana)說,所有內閣成員都準備好繼續支持佐科威直至今年任期結束。佐科威將於今年10月結束總統任期。

另外,財政部長穆里亞尼今天發表聲明表示,將「繼續履行管理國家財政的職責」。

外交部發言人拉魯(Lalu Muhammad Iqbal)針對傳聞向媒體表示,外交部長正專注於她的職責,其中包括準備在聯合國安理會發表演講。

佐科威因兒子吉伯朗(Gibran Rakabuming Raka)以副總統候選人身分投入總統大選,而遭外界質疑他為了延續自身的政治勢力而進行政治操作。

印尼國防部長Prabowo Subianto(前)競選總統,現任總統佐科威的大兒子Gibran Rakabuming Raka(後)是他的搭檔副手。(路透)

