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印尼2月大選！佐科威兒參選副總統 傳15部長不滿操作將請辭

印尼大選即將在2月舉辦，總統佐科威（見圖）的兒子以是副總統候選人。（歐新社）

印尼大選即將在2月舉辦，總統佐科威（見圖）的兒子以是副總統候選人。（歐新社）

2024/01/20 00:41

〔中央社〕印尼2月將舉行大選，也代表總統佐科威任期已進入倒數階段，最近卻傳出有15名內閣部長，因不滿佐科威為延續影響力進行政治操作，準備集體辭職。總統辦公室則表示，內閣仍然「穩固」。

印尼經濟與金融發展研究機構（INDEF）資深經濟學家費瑟（Faisal Basri）今天在CNBC印尼頻道（CNBC Indonesia）表示，大約有15名部長將集體辭職。

遭點名的部長包括財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）、外交部長勒特諾（Retno Marsudi）、交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）、公共工程及人民房屋部長巴蘇基（Basuki Hadimuljono），以及合作暨中小企業部（Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises，CSMEs）部長德登（Teten Masduki）等。

費瑟指出，財政部長穆里亞尼已準備離開佐科威內閣，另外，巴蘇基、勒特諾等數名部長也有意辭職，因為他們對佐科威政府的操守存在疑慮。

印尼執政黨民主奮鬥黨（PDIP）議員德迪（Deddy Yevri Hanteru Sitorus）也向媒體透露，有5名內閣部長將集體辭職。

他昨天向「時代報」（Tempo）指出，這5名部長被認為是佐科威政府所有政策的支持者，若他們辭職，政局將產生巨大變化，此外，要找到人來接替這些具有威信的部長也不容易。

德迪說，他們的辭職可證明國家治理正存在嚴重問題，並補充：「若這是真的，且真的發生，我認為這將對佐科威政府及其總統任期的一個沉重打擊。」

針對傳聞，印尼總統辦公室昨天表示，內閣仍然「穩固」。

「時代報」（Tempo）今天報導，總統公關團隊成員艾里（Ari Dwipayana）說，所有內閣成員都準備好繼續支持佐科威直至今年任期結束。佐科威將於今年10月結束總統任期。

另外，財政部長穆里亞尼今天發表聲明表示，將「繼續履行管理國家財政的職責」。

外交部發言人拉魯（Lalu Muhammad Iqbal）針對傳聞向媒體表示，外交部長正專注於她的職責，其中包括準備在聯合國安理會發表演講。

佐科威因兒子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）以副總統候選人身分投入總統大選，而遭外界質疑他為了延續自身的政治勢力而進行政治操作。

印尼國防部長Prabowo Subianto（前）競選總統，現任總統佐科威的大兒子Gibran Rakabuming Raka（後）是他的搭檔副手。（路透）

印尼國防部長Prabowo Subianto（前）競選總統，現任總統佐科威的大兒子Gibran Rakabuming Raka（後）是他的搭檔副手。（路透）

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