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美國波音747-8貨機引擎起火 緊急返航邁阿密迫降

亞特拉斯航空一架波音747-8貨機在飛行途中，因引擎故障被迫返航迫降，所幸沒有造成人員傷亡。示意圖。（路透）

亞特拉斯航空一架波音747-8貨機在飛行途中，因引擎故障被迫返航迫降，所幸沒有造成人員傷亡。示意圖。（路透）

2024/01/19 18:45

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞特拉斯航空（Atlas Air）一架波音747-8貨機今（19）日在邁阿密上空上演了一場空中驚魂記。這架貨機從邁阿密國際機場（Miami International Airport）起飛不久後，引擎疑似因故障而起火，只得返航緊急迫降，所幸沒有造成人員傷亡，但事故起因仍有待查明。

《路透》報導，亞特拉斯航空在聲明中表示：「機組員遵照一切標準程序，安全地返回邁阿密國際機場。」聲明中還提到，相關人員將進行調查，釐清引擎故障的原因

X平台上流傳的影片顯示，這架貨機在飛行途中，左翼下方的引擎突然起火燃燒，且在後方留下連串的爆炸光影。

邁阿密國際機場事後向《路透》表示，邁阿密戴德消防局（Miami-Dade Fire Rescue）撲滅了飛機火勢，這起事故沒有人員傷亡。

據航班追蹤網站FlightAware指出，波音747-8的動力來源為4具奇異GEnx引擎（General Electric GEnx engines）。

波音公司拒絕針對這起事故發表看法，美國聯邦航空總署（FAA）與奇異公司則未回應媒體的詢問。

在網路流傳的影片中，貨機左翼下方的引擎突然起火燃燒，且在後方留下連串的爆炸光影。（圖擷自X.com）

在網路流傳的影片中，貨機左翼下方的引擎突然起火燃燒，且在後方留下連串的爆炸光影。（圖擷自X.com）

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