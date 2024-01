美國波音747-8貨機引擎起火 緊急返航邁阿密迫降

2024/01/19 18:45

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國亞特拉斯航空(Atlas Air)一架波音747-8貨機今(19)日在邁阿密上空上演了一場空中驚魂記。這架貨機從邁阿密國際機場(Miami International Airport)起飛不久後,引擎疑似因故障而起火,只得返航緊急迫降,所幸沒有造成人員傷亡,但事故起因仍有待查明。

《路透》報導,亞特拉斯航空在聲明中表示:「機組員遵照一切標準程序,安全地返回邁阿密國際機場。」聲明中還提到,相關人員將進行調查,釐清引擎故障的原因

X平台上流傳的影片顯示,這架貨機在飛行途中,左翼下方的引擎突然起火燃燒,且在後方留下連串的爆炸光影。

邁阿密國際機場事後向《路透》表示,邁阿密戴德消防局(Miami-Dade Fire Rescue)撲滅了飛機火勢,這起事故沒有人員傷亡。

據航班追蹤網站FlightAware指出,波音747-8的動力來源為4具奇異GEnx引擎(General Electric GEnx engines)。

波音公司拒絕針對這起事故發表看法,美國聯邦航空總署(FAA)與奇異公司則未回應媒體的詢問。

