為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

悲劇！英國單親爸在家猝逝 2歲兒伴屍「活活餓死」

英國一名父親因心臟病發在家猝死，而2歲兒子被發現蜷縮在他父親的屍體旁活活餓死。（圖擷取自社交平台「Ｘ」）

英國一名父親因心臟病發在家猝死，而2歲兒子被發現蜷縮在他父親的屍體旁活活餓死。（圖擷取自社交平台「Ｘ」）

2024/01/18 23:46

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國近日發生一起雙屍悲劇，60歲的父親肯尼思·巴特斯比（Kenneth Battersby）因心臟病發在家猝死，而2歲兒子布朗森·巴特斯比（Bronson Battersby）則被發現蜷縮在父親屍體旁，在無人照顧的情況下度過多日，最終死於脫水與飢餓。

綜合外媒報導，這對父子居住在林肯郡斯凱格內斯（Skegness）的公寓，這名2歲男童曾被郡兒福單位列為「特殊關懷對象」，每月需接受一次家庭訪問。然而，一名社工在12月27日試圖聯繫孩子的父親，原本計劃在1月2日進行家庭訪問，但未收到回應。經過長時間的無法聯絡，社工於1月9日透過房東的備用鑰匙進入公寓，卻發現父子倆已經雙雙離世，僅剩瘦弱的寵物犬倖存下來。

男童的43歲母親薩拉·皮耶斯（Sarah Piesse）表示，最後一次見到兒子是在聖誕節前，當時她與肯尼思發生爭吵後就再沒有見面。她悲痛描述，當去指認兒子遺體時，「我不能抱起他，因為他的身體太脆弱了，我只能摸摸他。他被留在那裡太久了。」

林肯郡兒童服務中心執行長希瑟桑迪表示，這是一起悲劇事件，他們正在與合作機構一起對案件進行審查，並等待驗屍官的調查結果。目前，涉事社工並未被停職，而是自願休假。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
千萬網紅琳恩戴維斯食道癌過世 享壽67歲
2024/01/15 06:46

千萬網紅琳恩戴維斯食道癌過世 享壽67歲
張誌家公祭 穀保幫回憶張99故事
2024/01/13 05:30

張誌家公祭 穀保幫回憶張99故事

大同3C黃金月 除舊佈新送４重好禮
赴屏東監獄等見兒 父疑心臟病發昏倒
2023/12/28 18:21

赴屏東監獄等見兒 父疑心臟病發昏倒
古巨基47歲才當爸！激動落淚：你來了 等你好久
2023/12/17 18:37

古巨基47歲才當爸！激動落淚：你來了 等你好久

一橋之隔蘆洲站 選「這」房價鈔省
扯！俄國53歲婦「嫁」22歲養子 社工怒帶走5名寄養孩童
2023/10/26 21:51

扯！俄國53歲婦「嫁」22歲養子 社工怒帶走5名寄養孩童
驚！4小孩監護權全判女方 美法官遭離婚男槍殺
2023/10/22 23:50

驚！4小孩監護權全判女方 美法官遭離婚男槍殺
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播