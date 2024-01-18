悲劇！英國單親爸在家猝逝 2歲兒伴屍「活活餓死」

英國一名父親因心臟病發在家猝死，而2歲兒子被發現蜷縮在他父親的屍體旁活活餓死。（圖擷取自社交平台「Ｘ」）

2024/01/18 23:46

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國近日發生一起雙屍悲劇，60歲的父親肯尼思·巴特斯比（Kenneth Battersby）因心臟病發在家猝死，而2歲兒子布朗森·巴特斯比（Bronson Battersby）則被發現蜷縮在父親屍體旁，在無人照顧的情況下度過多日，最終死於脫水與飢餓。

綜合外媒報導，這對父子居住在林肯郡斯凱格內斯（Skegness）的公寓，這名2歲男童曾被郡兒福單位列為「特殊關懷對象」，每月需接受一次家庭訪問。然而，一名社工在12月27日試圖聯繫孩子的父親，原本計劃在1月2日進行家庭訪問，但未收到回應。經過長時間的無法聯絡，社工於1月9日透過房東的備用鑰匙進入公寓，卻發現父子倆已經雙雙離世，僅剩瘦弱的寵物犬倖存下來。

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男童的43歲母親薩拉·皮耶斯（Sarah Piesse）表示，最後一次見到兒子是在聖誕節前，當時她與肯尼思發生爭吵後就再沒有見面。她悲痛描述，當去指認兒子遺體時，「我不能抱起他，因為他的身體太脆弱了，我只能摸摸他。他被留在那裡太久了。」

林肯郡兒童服務中心執行長希瑟桑迪表示，這是一起悲劇事件，他們正在與合作機構一起對案件進行審查，並等待驗屍官的調查結果。目前，涉事社工並未被停職，而是自願休假。

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