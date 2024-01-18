日本定居海外人數增 普遍認為住在日本有風險

2023年日本人到海外居留人數為57.4萬人，比2022年增加3%，比2010年的38.4萬人增加約49.4%。（法新社）

2024/01/18 17:01

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本近年來有越來越多日本人選擇到海外永久居留，根據日本外務省海外居留人數調查顯示，2023年日本人到海外居留人數為57.4萬人，比2022年增加3%，且這20年來不斷攀升。儘管2020年至2023年疫情席捲全球，但趨勢仍然向上，海外定居者受訪普遍認為，「居住在日本存在風險」，擔憂日本經濟發展與社會保障問題。

根據《日經中文網》報導，日本外務省海外居留人數調查顯示，2020年至2023年間，日本人在海外居留3個月以上，有回日本打算的長期居留者出現下滑趨勢，另一方面，獲得海外永久居留的日本人卻不斷增加，而日本人移居最多的地區為北美洲，占48.7%，其次為西歐，16.9%，再來則是連同澳洲在內的大洋洲區域，計有13.6%。

請繼續往下閱讀...

針對日本人定居海外人數增加問題，墨爾本大學社會學副教授大石奈奈在疫情爆發前曾對移民海外的人進行訪查，結果顯示有將近9成是因為對日本的經濟存在長期擔憂，對醫療、養老金等社會保障制度存續性存在擔憂，定居海外者普遍認為，「居住在日本存在風險」。

另外一方面，移居海外的日本人有62%為女性，而在海外與外國人結婚的日本人中，有7成為女性，大石奈奈分析，女性占海外定居比例高的原因，可能是出自於海外對女性的制約，相對日本來說比較少。

大石奈奈指出，因為女性在海外可以有更好的職涯發展，而選擇移居海外的單身日本女性不在少數，為了讓子女接受海外教育，以利在全球化下至他國發展而移民的父母也不在少數。根據數據顯示，2010年日本人至海外定居人數為38.4萬人，2023年為57.4萬人，增加約49.4%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法