東京39層高級公寓大樓突然起火 濃煙猛竄近1小時才撲滅
2024/01/18 13:12
黃其豪／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京今（18日）一棟39層公寓大樓，在上午9點45分左右突然起火，東京消防廳獲報，緊急出動20多輛消防車前往滅火。日媒指出，火勢延燒將近1小時，建築物不斷冒出濃煙，大樓內有2位居民一度來不及逃生，受困房間陽台向消防人員呼救，目前都已經被救出。
綜合日媒報導，這起火警發生在日本東京、距離東京地下鐵南千住站500公尺住宅區的39層高級公寓大樓。報導指出，位在5樓的一間房間突然起火，住戶見狀立即撥打119通報，讓東京消防廳出動20輛消防車前往現場滅火，火災持續延燒了將近1小時，延燒面積約20平方公尺。
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東京消防廳表示，這場火災稍早有2位居民來不及逃生，受困在陽台上呼救，消防人員在火勢初步被控制後，搭乘雲梯車從陽台進入房間搜救，目前2人都已經被平安救出，不過其中一名80多歲的婦女因吸入濃煙送醫。日本警視廳和東京消防廳正在一起調查起火原因。
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