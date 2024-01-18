葉門叛軍重列恐怖組織！紅海貨輪再遭襲 美軍發動新打擊

有美國匿名官員透露，美軍已經在17日對「青年運動」發動了新一輪打擊。示意圖，非本次任務。（路透）

2024/01/18 10:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紅海局勢持續升溫，17日美國重新將葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi，另譯為胡塞武裝）列入指定恐怖主義組織名單後，葉門叛軍就發射反艦飛彈擊中一艘美國貨船，美軍也在當天對其進行新一波打擊。

據《路透》報導，當地時間17日，美國白宮發表聲明，重新將「青年運動」列入指定恐怖主義組織名單，相關制裁措施將於30天後生效；聲明指出，如果「青年運動」停止在紅海的攻擊，美國將立即重新評估這項決定。

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「青年運動」對此回應，美國的分類沒有任何意義，不會改變他們支持巴勒斯坦的立場，威脅要將襲擊範圍擴大到美國船隻，稱已經發射反艦彈道飛彈直接精確命中一艘美國貨輪。

美國中央司令部之後證實，葉門時間17日晚間8點30分許（台灣時間今晨1點30分），1架葉門叛軍所控制的地區發射攻擊無人機襲擊在亞丁灣的一艘美國貨輪，這艘「Genco Picardy」貨輪是「一艘懸掛馬紹爾群島國旗、由美國擁有和營運的散裝貨船」。

有美國匿名官員透露，美軍已經在17日對「青年運動」發動了新一輪打擊，不過未透露攻擊目標或發射多少枚飛彈的細節。

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