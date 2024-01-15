美軍稱擊落葉門叛軍反艦飛彈 南韓擬出兵支援美英打擊

美國海軍伯克級神盾驅逐艦「拉布恩號」。（路透檔案照）

2024/01/15 19:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍官員證實，葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）14日下午向位處紅海的美國海軍伯克級神盾驅逐艦「拉布恩號」（USS Laboon），發射一枚反艦飛彈，但及時被一架美軍戰機擊落。這是美方首次承認自美英聯軍上週五（12日）開始空襲「青年運動」武裝據點以來，對該組織發射飛彈作出反擊。

與此同時，南韓媒體15日引述消息報導，一旦紅海軍事衝突升高，南韓政府正考慮指示海軍部隊，支援美英對葉門叛軍的軍事行動。

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《美聯社》報導，美國中央司令部（USCENTCOM）透過社交平台X發布消息，指葉門當地時間14日下午4時45分左右，「拉布恩號」正在紅海南方海域執行任務，美軍出動軍機之後，一枚飛彈在葉門西部的荷台達（Hodeidah）海岸附近被擊落，這起事件並未造成人員傷亡或是財物損失。

「青年運動」先前多次襲擊紅海商船，美英聯軍12日聯手展開強力反擊，空襲該組織28個據點，盼藉此削弱該組織對國際商船發動攻擊的能力。

較早前，美軍否認「青年運動」所指美英14日再向葉門境內目標發動空襲。「青年運動」聲稱，美英的空襲擊中荷台達，但美國國防部一名官員澄清，14日美軍或聯軍並沒有發動空襲。

另一方面，南韓《東亞日報》15日報導，南韓高層級政府官員14日表示，若紅海局勢升級，南韓將別無選擇，只能考慮支持保護活動之外的實際軍事行動。

據該官員說法，由於美國正要求國際社會加入行動，南韓部隊將不得不為地區穩定作出貢獻。不過，他估計韓軍不會加入直接打擊「青年運動」，而是進行防禦行動，例如在紅海入口攔截「青年運動」的無人機。

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