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拜登強力回擊！美軍轟炸「青年運動」雷達設施

美國總統拜登12日誓言捍衛紅海航道安全後，當天又對葉門叛軍「青年運動」發動新一波打擊。圖為美軍軍艦12日發射飛彈畫面。（路透）

美國總統拜登12日誓言捍衛紅海航道安全後，當天又對葉門叛軍「青年運動」發動新一波打擊。圖為美軍軍艦12日發射飛彈畫面。（路透）

2024/01/13 13:40

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2名美國官員透露，美國總統拜登（Joe Biden）12日誓言捍衛紅海航道安全後，美國當天立即對葉門叛軍「青年運動」（Houthi movement）發動了新一波打擊。

據路透報導，美英11日首度大舉空襲青年運動近30個軍事目標後，美國官員透露，美軍12日晚間針對該組織的雷達設施進行了新一波空襲。

不願具名的官員並未提供更多空襲細節。雷達設施是美軍試圖阻止青年運動在紅海肆虐的關鍵目標；青年運動旗下「馬西拉電視台」（Al-Masirah TV）指出，美英同時對葉門首都沙那（Sanaa）發起攻勢。

青年運動控制了葉門大部分地區，與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）同樣受到伊朗支持。近月為表達對加薩戰爭不滿，該組織無視聯合國呼籲，多次襲擊紅海商船。

青年運動領袖揚言報復美英11日的空襲，拜登立即在12日提出警告，稱對方若不在紅海地區收手，他將下令展開更多空襲。拜登強調：「若葉門叛軍堅持這種無節制行為，我們保證會繼續有所回應。」

目擊者12日稍早證實，葉門首都沙那機場與第3大城塔伊茲（Taiz）附近的軍事基地、葉門紅海主要港口荷台達（Hodeidah）的海軍基地，以及濱海哈傑省（Hajjah Governorate）的多處軍事設施，接連發生爆炸。

白宮發言人柯比（John Kirby）表示，11日的任務目標是打擊青年運動儲存、發射和引導飛彈及無人機的能力；美國國防部則指出，28處地點共60個目標遭到攻擊。

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