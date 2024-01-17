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中國電池公司「蜂巢能源」涉竊三星、SK On關鍵技術 遭南韓起訴

中國能源公司「蜂巢能源」涉嫌竊取韓國電池公司商業機密。（圖擷取自X平台@Trackwheels1）

中國能源公司「蜂巢能源」涉嫌竊取韓國電池公司商業機密。（圖擷取自X平台@Trackwheels1）

2024/01/17 21:53

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國電池公司「蜂巢能源」（Svolt Energy Technology）成立於2018年，為研發製造汽車動力電池與新能源的科技公司，其母公司為「長城汽車」（Great Wall Motor）。近日，遭到南韓國家安全搜查局指控，懷疑竊取韓國三星SDI與SK On的技術，目前正在南韓接受警方調查中。

綜合韓媒報導，南韓國家警察廳「國家安全搜查局」於1月10日展開調查，對中國電池公司「蜂巢能源」、母公司「長城汽車」及在韓國的子公司提起訴訟，理由為涉嫌違反《產業技術保護法》，國家安全搜查局已將此案移交給首爾中央地方檢察官。

據了解，長城汽車是中國最大的運動型多用途車（SUV）銷售商，而蜂巢能源在中國電動車電池市場銷售量中排名第四。2020年6月蜂巢能源在首爾城北區高麗大學產學合作財團大樓設立子公司，並成立研發中心。

報導指出，蜂巢能源韓國子公司在電池產業協會組織的活動中，透過提供高薪和豐厚的獎金，吸引並挖角韓國員工。警方認為，蜂巢能源的母公司長城汽車疑似策劃竊盜韓國電池技術，而韓國三星SDI與SK On的五名前任和現任員工則被指控，涉嫌將公司機密電池設計圖提供給蜂巢能源。

檢方透露，涉嫌洩漏機密的技術人員A某於2009年擔任韓國三星SDI高階主管，負責電池芯的核心技術研發，任職期間使用手機拍攝下電動車藍圖及電池設計圖。2018年被中國電池公司蜂巢能源挖角後，便將機密設計圖提供給了蜂巢能源。

對於涉嫌竊取商業機密，蜂巢能源的韓國辦事處未予回應，且被告似乎對於南韓檢方的指控持否認態度。而三星SDI和SK On，則以調查尚在進行為由，拒絕發表評論。

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