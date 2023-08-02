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    盜取台企營業秘密 9成5來自中國

    法務部政務次長蔡碧仲說明，我國對於營業秘密採層級化保護體系。（記者吳政峰攝）

    法務部政務次長蔡碧仲說明，我國對於營業秘密採層級化保護體系。（記者吳政峰攝）

    2023/08/02 19:36

    〔記者吳政峰／台北報導〕法務部2日召開「反制境外勢力竊密挖角現況說明」記者會，檢察司長郭永發表示，跨國竊取我台灣企業營業秘密案件，9成5來自中國，為了提高嚇阻力，我國已修正營業秘密法與國家安全法，採取層級化保護體系，其中經濟間諜罪最重可處12年刑；政務次長蔡碧仲指出，各部會正緊鑼密鼓盤點「國家核心關鍵技術」類別，送審通過後將請行政院公告。

    郭永發說明，竊取台汽企營業秘密與違法挖腳高科技人才的國家，9成5來自中國，其中檢察官依違反營業秘密法13條之2起訴13案、兩岸條例40條之1起訴17案。竊密赴中的熱點，32.5%在桃園，其次為新北與新竹的22.5%，台北則為5%；違法挖角以新竹的50.4%最高，其次依序為台北的29.6%、新北8.0%、桃園7.2%。

    郭永發直言，中國竊取台企的案件量逐年增加，各地檢署偵查新收件數從2014年的22件，到了2022年已暴增到162件；偵查終結人數也從2014年的52人增至2022年的393人。

    郭永發分析中國違法挖角的5種態樣，一為中資迂迴以境外公司來台設分公司挖假，假外資真中企；二是中企在台設辦事處據點，透過人力仲介挖角，再移轉至合法公司；三為中企未經核准私設分公司或辦公室，透過獵才網站招攬挖角或從事許可外業務；四是透過國人設立公司挖角研發，再以專技或智財權收入自中國匯入薪資，假台企真中資；五為中企繞道港企來台設立分公司，挖角做為研發營運據點，假港資真中企。

    至於中國的竊密態樣亦有5類，一是中企來台設辦或透過國人成立子公司，挖角台企取得技術及營業秘密；二為中企經第三地繞道投資台企，取得技術及機密赴中；三是中企以高薪誘吸台企或外商在台子公司人員，攜技竊密離職後赴中；四為中企直接透過獵才公司挖角在中的台企，竊取營業秘密；五是台灣同業併購，被併公司負責人赴中成立公司，挖角原公司員工竊密赴中。

    蔡碧仲說明，為了遏止跨國竊密，我國除修正營業秘密法，增訂不法行為態樣、域外竊密加重刑責、法人的刑事責任，另修正國安法，增訂經濟間諜罪、域外使用罪。蔡指出，目前法規採取層級化保護體系，侵害營業秘密為5年以下刑、營業秘密域外使用1年到10年刑、國家核心關鍵技術域外使用3年到10年、經濟間諜罪5年到12年。

    至於何謂「國家核心關鍵技術」？蔡碧仲表示，各部會現就職司的業務進行討論，並將提請國家科學及技術委員會審查，通過後將報請行政院公告。

    檢察司長郭永發表示，境外竊取台企營業秘密，九成五來自中國。（記者吳政峰攝）

    檢察司長郭永發表示，境外竊取台企營業秘密，九成五來自中國。（記者吳政峰攝）

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