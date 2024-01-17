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性侵囚禁女兒24年產下7子 「鬼父」判無期刑竟可能假釋

奧地利鬼父長期性侵且囚禁自己的女兒長達24年之久，期間甚至產下7名小孩。（圖擷取自X平台@NUnl）

奧地利鬼父長期性侵且囚禁自己的女兒長達24年之久，期間甚至產下7名小孩。（圖擷取自X平台@NUnl）

2024/01/17 21:35

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利2008年發生一起震驚社會的亂倫案件，現年88歲的約瑟夫弗里茲（Josef Fritzl）遭控長期囚禁且不斷性侵女兒長達24年之久，期間甚至產下7名小孩，並將女兒及生下的孩子關在自己建造的地下密室中。全案因約瑟夫帶著一名孩童就醫因此曝光，近期卻傳出遭判無期徒刑的約瑟夫即將被轉入普通監獄，甚至有機會申請假釋。

綜合外媒報導，現年88歲的約瑟夫（Josef Fritzl）從女兒伊麗莎白弗里茲（Elisabeth Fritzl）11歲起就開始虐待她，並在她滿18歲之際，將她誘騙到自己建造的地下密室中，約瑟夫更告訴親朋好友，「女兒是因為加入邪教因此逃家」。接下來長達24年間，約瑟夫不斷性侵且虐待她，期間更產下7個孩子，其中1個夭折的孩子更被約瑟夫直接丟到火爐內燒掉。

全案直到2008年，約瑟夫帶著女兒所產下的1名孩童外出就醫，隨後醫生要求警方尋找其生母病史，親生父親的獸行才因此曝光。約瑟夫於2009年被判處無期徒刑，他被判犯有亂倫、強姦、脅迫、非法監禁、奴役以及過失殺人罪，並關押在位於奧地利東北部克雷姆斯斯坦監獄（Stein prison）的精神病患牢房中。

據報導指出，約瑟夫最新精神鑑定報告顯示，「不再對社會造成威脅」，法院有權決定是否將他移轉至普通監獄。據約瑟夫的律師（Astrid Wagner）表示「患有失智症的約瑟夫應被允許在療養院內度過餘生」，並透露自己已為約瑟夫申請「有條件釋放」。克雷姆斯地區法院發言人回應，「正在評估約瑟夫的精神狀況，以判斷是否可以移轉至普通監獄」，若約瑟夫順利移轉至普通監獄，屆時律師便可申請假釋。

據悉，獲得奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳女主角以及最佳改編劇本4項大獎提名的電影《不存在的房間》（Room），正是改編自這起真實案件「奧地利鬼父案」。

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