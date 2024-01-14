日外相第一時間道賀賴清德 中國使館爆氣：台灣選舉是中國的事

上川陽子得知賴清德當選後，第一時間表達祝賀。（路透）

2024/01/14 16:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現任副總統賴清德昨天（13日）以超過558萬票當選我國第16任總統，日本外務大臣上川陽子第一時間表達祝賀，毫不意外引發中國駐中大使館強烈不滿，今天（14日）發聲明譴責，宣稱已向日本提出嚴正交涉。

中國駐日使館今天上午透過微信公眾號發表聲明表示，「台灣地區選舉結果揭曉後，日本外相公然表示祝賀。有關做法嚴重干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神。我們對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。」

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中方接著說：「台灣是中國的台灣，台灣地區選舉是中國內部事務。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來。我們嚴肅敦促日方深刻反省侵台歷史，切實恪守在台灣問題上所作承諾，不向『台獨』勢力發出任何錯誤訊號，不要給台海和平穩定和中日關係製造干擾。」

目前人在美國訪問的上川陽子，13日掌握賴清德與蕭美琴勝選，成為下一任台灣總統和副總統後，第一時間便在日本外務省官網發聲明表達祝賀，強調台灣是日本重要的夥伴和重要的友人，未來將進一步深化日台間的合作與交流，同時也呼籲以直接對話和平解決台灣面臨的問題。

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