太熱了！極端氣候釀乾旱 喜馬拉雅山滑雪勝地「沒雪可滑」

知名滑雪勝地古爾馬爾格面臨「沒雪可滑」的窘境。（美聯社）

2024/01/14 20:35

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每年這個時節，印度喀什米爾地區（Kashmir）的知名滑雪勝地古爾馬爾格（Gulmarg）總是覆蓋厚厚的皚皚白雪，吸引不少遊客到此體驗滑雪樂趣。不過受到聖嬰現象導致全球極端氣候影響，今年的古爾馬爾格和其他受歡迎的滑雪勝地一樣面臨雪量短缺的窘境，放眼望去都是黃禿禿的土地，讓不少滑雪業者相當懊惱，遊客也對此感到失望。

綜合外媒報導，2023年已被不少專家認證是歷來最熱的一年，這樣的反常氣候延續至2024。在喜馬拉雅山西部的度假小鎮古爾馬爾格，擁有世界上海拔最高的滑雪場，還有海拔3980公尺高的高空纜車，每年吸引大量觀光客到此一遊。往年到冬季時節，該地是一片雪白世界，今年卻只見光禿禿的大片黃土。

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當地官員表示，喀什米爾正面臨罕見的冬季乾旱，該地區去年12月降雨量相較往年足足少了80%，1月第一週也完全沒降雨，喀什米爾大部份平原沒有降雪，更上游的地方，降雪量也比過去少。

因為降雪量遠不如以往，古爾馬爾格滑雪場陷入「沒雪可滑」的窘境，不少滑雪業者對此相當苦惱，無奈建議想來體驗滑雪的遊客取消行程，甚至有滑雪教練因此失業，當地人苦笑稱現在只能期待1月下半月會下大雪。

有氣象專家將喀什米爾的氣候變化和全球暖化聯繫到一起，並警告稱這可能對該地區的水資源和農業造成衝擊。印度氣象局喀什米爾辦事處負責人艾哈邁德（Mukhtar Ahmed）指出，「過去幾年，我們都看到因為全球變暖，冬季時間明顯縮短，這對該地區或其他地方都產生負面影響，不論是水力發電、旅遊業還是農業」。

往年冬季總是白雪皚皚的古爾馬爾格，今年卻只見光禿禿的大地。（美聯社）

往年冬季總是白雪皚皚的古爾馬爾格，今年卻只見光禿禿的大地。（美聯社）

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