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被汙衊性侵少女坐冤獄35年 美國男獲5440萬賠償

美國密西根州男子賴特（右），被汙衊性侵少女坐冤獄35年，如今獲得175萬美元賠償。（圖擷自@cooleylawschool「X」帳號）

美國密西根州男子賴特（右），被汙衊性侵少女坐冤獄35年，如今獲得175萬美元賠償。（圖擷自@cooleylawschool「X」帳號）

2024/01/14 13:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州男子賴特（Louis Wright），1988年被汙衊性侵11歲少女並定罪，入獄35年才透過DNA檢測發現和他無關，已於去年11月重獲自由，賴特申請冤獄賠償後，法院在本月10日裁定金額為175萬美元（約新台幣5440萬元）。

據《美聯社》報導，密西根州阿爾比恩（Albion），當時發生未成年少女遭強姦案，一名休假中的警察指稱曾在附近看過賴特，警方將其逮捕後聲稱他已認罪，但筆錄過程沒有錄音，而且賴特也沒有在供認書上簽名。另一方面，受害者從未指認過賴特就是犯人。

從2008年開始，賴特多次獲得假釋資格，但他拒絕參加假釋條件之一的性犯罪者治療課程，因此一直被關到2023年，直到他在庫利法學院清白計畫（Cooley Law School Innocence Project）協助下做了DNA檢測，這才證明無罪。

出獄後賴特一直與家人待在一起，享受簡單的日常生活，例如在酒吧打桌球，並且在感恩節吃一頓真正的火雞大餐，在獲得賠償後，他透露自己想要幫姊妹買房子和車子。

另一方面，賴特委任律師穆勒（Wolf Mueller）目前還在對密西根州警方進行訴訟，指控當年的調查過程侵犯了賴特的權利，要求賠償超過1億美元（約新台幣31億元）。

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