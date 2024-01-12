大阪黑門市場炎上被稱「詐騙市場」 店家降價想找回顧客的心

大阪黑門市場。（資料照）

2024/01/12 15:14

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪黑門市場是熱門的觀光景點之一，許多各地的遊客會來此地大飽口福，而黑門市場因為取向越來越偏向觀光客而售價越來越貴，被日本當地人所詬病，甚至嘲笑是「敲竹槓市場」、「詐騙市場」。有日媒報導，黑門市場近期商品價格有了轉變，許多店家的價格開始下降，試圖贏回當地人的青睞。

根據日媒《集英社オンライン》報導，黑門市場先前被媒體報導販賣物品的價格過高，被日本網友炎上與出征，在黑門市場賣魚的男子受訪時表示「報導出來後，黑門市場『敲竹槓商店街』被炎上，市場的人都很在意這件事情，也因此許多商品的價格調降了。」

請繼續往下閱讀...

一名旅遊業者表示「原本黑門市場被當地人視為『東西雖然有點貴，但是能買到品質很好的商品』的市場」，但黑門市場變為迎合觀光客的市場，商品也是「觀光客價格」，已經失去當地人的青睞。

《集英社オンライン》指出，過去黑門市場曾出現4根帝王蟹腳要價3萬日圓（約新台幣6400元），去年12月前往時，價格調降為1.5萬至1.9萬日圓（約新台幣3200至4000元）。

《集英社オンライン》補充，但黑門市場內仍有少數店家沒有調整售價，這些店是中國人開設的店家，店內有許多店員能夠以中文溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法