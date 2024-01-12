能登半島地震避難所收到過期5年飲料 災民傻眼

能登半島地震後，當地一所避難所開始收到一些令人頭痛的物資，其中還包括已經過期5年的飲料。（圖截自Instagram「@norio.ecoutieres」）

2024/01/12 10:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕能登半島地震發生後，災區不斷收到各界送來的救援物資，希望幫助當地居民早日脫離困境。不過近日1名在當地協助災民的廚師卻在社群平台上發文表示，避難所最近開始收到一些根本用不到的物資，甚至還有過期5年的飲料，直呼捐贈這些東西的人「真是混蛋」。

根據《FNN》 報導，石川縣七尾市一所暫時充當避難所的小學門口目前已堆滿各界送來的救援物資，但協助支援災民的當地廚師川本紀夫卻在個人社群平台上發文表示，這些物資中包括一堆二手衣物，甚至還有已經過期5年的飲料，「這些送來的東西中大部分都是無法使用的垃圾。昨天來了一卡車的物資，裡面卻有一半是垃圾，連飲料都過期了，真是混蛋」。

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據報導，川本紀夫同為此次地震受災戶，他的餐廳也遭地震波及，不僅餐具和其他廚房用品、食材散落在廚房各處，店面的牆壁也大片剝落。不過儘管如此，他還是堅持每天到避難所位災民提供餐食。

川本紀夫在面對媒體採訪時表示，他每天需要負責約250人的午餐及晚餐，然而食材根本不夠，「因為這裡是一所小學，所以並沒有冰箱，沒辦法囤放食材。另外我們也因為微波爐不夠，所以也沒辦法加熱各界送來的微波食品，導致現在這些微波食品已經堆積如山」，同時他也提到希望捐贈者可以在捐贈物資前審慎思考災民是否真的需要這些東西，才不會不僅沒幫助到受災戶，還造成避難所的負擔。

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