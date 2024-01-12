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東京旅館驚傳人質挾持 男嫌疑持有刀具與警僵持中

日本東京都台東區JR鶯谷車站今上午8時許傳出人質挾持事件，距離車站150公尺左右旅館工作人員報案，位於4樓某間客房內聽見1男1女激烈爭吵聲。（圖擷自「@livedoornews」X）

日本東京都台東區JR鶯谷車站今上午8時許傳出人質挾持事件，距離車站150公尺左右旅館工作人員報案，位於4樓某間客房內聽見1男1女激烈爭吵聲。（圖擷自「@livedoornews」X）

2024/01/12 11:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都台東區JR鶯谷車站今上午8時許傳出人質挾持事件，距離車站150公尺左右旅館工作人員通報，位於4樓某間客房內聽見1男1女激烈爭吵聲，警方抵達現場要求開門被拒，據傳男子疑持有刀具，目前仍與警員僵持中。

綜合日媒報導，台東區根岸某間旅館工作人員今日上午8時許向警方通報稱，聽到「有間客房傳來1男1女激烈爭吵聲」，警方緊急抵達位於旅館4樓房間，要求男子開門被拒，男嫌正與門外警察交談。

報導指出，目前僅知有1名人質，警方懷疑男嫌持有刀具，故不敢大意，尚不清楚是否有人受傷。

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