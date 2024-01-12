東京旅館驚傳人質挾持 男嫌疑持有刀具與警僵持中
2024/01/12 11:01
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都台東區JR鶯谷車站今上午8時許傳出人質挾持事件，距離車站150公尺左右旅館工作人員通報，位於4樓某間客房內聽見1男1女激烈爭吵聲，警方抵達現場要求開門被拒，據傳男子疑持有刀具，目前仍與警員僵持中。
綜合日媒報導，台東區根岸某間旅館工作人員今日上午8時許向警方通報稱，聽到「有間客房傳來1男1女激烈爭吵聲」，警方緊急抵達位於旅館4樓房間，要求男子開門被拒，男嫌正與門外警察交談。
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報導指出，目前僅知有1名人質，警方懷疑男嫌持有刀具，故不敢大意，尚不清楚是否有人受傷。
【通報】東京・台東区鶯谷駅前のホテルで立てこもりか、男女2人が一室に 警察官が説得中https://t.co/2FB1BwS5P6— ライブドアニュース （@livedoornews） January 12, 2024
台東区根岸のホテルの従業員から「男女が争う声がする」と通報があった。警察官がホテルの4階の部屋に駆けつけたところドアを開けず、中で男女2人が立てこもっているとみられている。 pic.twitter.com/DuldGNFSZH