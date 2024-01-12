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相信台灣民主！中國惡質介選 美國務院：反對外部勢力干涉選舉

美國國務院首席副發言人巴特爾11日表示，反對外部勢力干涉或惡意影響選舉進程，同時重申對台灣民主充滿信心。（圖片擷自Youtube）

美國國務院首席副發言人巴特爾11日表示，反對外部勢力干涉或惡意影響選舉進程，同時重申對台灣民主充滿信心。（圖片擷自Youtube）

2024/01/12 07:28

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大選將於13日舉行，外界高度關注中國干預。美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）11日表示，美方秉持一貫立場，反對外部勢力干涉或惡意影響選舉進程，同時重申對台灣民主充滿信心。

綜合媒體報導，巴特爾11日在例行簡報上回應媒體提問，針對是否擔心中國對台灣選舉的干預，他表示美方已經清楚表明，反對外部勢力對台灣選舉的干涉或惡意影響。

巴特爾也強調，美國對台灣民主進程深具信心，相信台灣選民應在不受外界干涉情況下，決定下任領袖。

英國《金融時報》11日披露，美國總統拜登（Joe Biden）計畫在台灣大選後，派遣高階代表團訪問台灣。1名美國資深官員對此表示，面對面接觸是最有效的溝通方式，將有助和平穩定。

該名資深官員指出，美國不會選邊站，沒有偏好的候選人；強調不論誰當選，美國對台政策都將維持不變；美方期待美台非正式關係持續穩固，並在安全、經貿與民間交流等方面持續保持強勁。

中國外交部11日例行記者會上，路透記者提問白宮將派團訪台一事，以及美方稱反對任何干涉台灣選舉的行動，形同對中國的一種警告。對此，中國外交部發言人毛寧重申一貫說法，稱堅決反對美台展開任何形式的官方往來，期間更3度表明「（美國）不得以任何形式介入台灣地區選舉」。

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