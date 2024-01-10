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大馬前總理納吉布申請王室赦免 批准與否本月定奪

馬來西亞媒體稱該國前總理納吉布申請的王室特赦能否獲准，本月就會見分曉。圖為納吉布2022年8月在聯邦法庭外向媒體發言。（路透檔案照）

馬來西亞媒體稱該國前總理納吉布申請的王室特赦能否獲准，本月就會見分曉。圖為納吉布2022年8月在聯邦法庭外向媒體發言。（路透檔案照）

2024/01/10 18:21

〔編譯張沛元／綜合報導〕路透引述亞洲新聞頻道（Channel News Asia）10日的報導，馬來西亞將於本月就因貪瀆入獄的前總理納吉布（Najib Razak）申請王室赦免，做出定奪。

納吉布因涉及馬國國家投資基金「一馬」（1MDB）弊案遭判刑12年。調查人員估計，1MDB有45億美元（約台幣1400元）遭不當挪用，其中超過10億美元流入與納吉布有關的帳戶。納吉布始終堅稱無辜。

根據亞洲新聞頻道，成員包括大馬檢察總長與政府官員、職司向大馬國家元首提供建言的赦免委員會，定於1月第3週舉行會議，很可能會就納吉布申請王室赦免，做出定奪。

路透稱尚無法獨立核實該報導。大馬政府發言人拒絕置評，赦免委員會成員之一的檢察總長的辦公室則未立即回應置評要求。

馬來西亞是君主立憲國家，擔任國家元首的君主透過獨特的輪替方式產生，且為無太多實權的虛位元首，但可根據大馬聯邦憲法賦予的自由裁量權赦免被定罪者。

2018年，時任大馬國家元首的穆罕默德五世（Muhammad V），就曾赦免因雞姦與貪腐罪名入獄的現任總理安華（Anwar Ibrahim）。

納吉布在於2020年首次被定罪，並在馬國最高法院駁回其最終上訴後於2022年8月起服刑，為大馬史上首入獄的總理。他目前仍面臨貪腐指控。

倘若納吉布的王室赦免申請獲批准，將可望縮短刑期，但也將損及現任總理安華的肅貪承諾。

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