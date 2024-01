跳過審判桌飛撲攻擊女法官！暴走黑人再出庭 全身封印套裝曝

2024/01/09 13:57

曾德峰/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國內華達州拉斯維加斯的克拉克縣地方法院(Clark County District Court),日前在庭內爆發暴力事件,1名黑人家暴犯因不滿女法官拒絕緩刑要求,怒跳過審判桌,飛撲女法官攻擊,相關影片在網路上瘋傳,現這名黑人再次出庭面對同一位法官。

綜合美國媒體報導,當地時間3日30歲黑人家暴犯雷登(Deobra Redden)出庭聆聽其毆打案宣判,資深女法官荷修思(Mary Holthus)駁回其緩刑申請,雷登當場暴走,跳過審判桌,飛撲女法官攻擊,庭審被迫中斷,1名法庭人員在制伏雷登的過程中受傷送醫,女法官則受輕傷,返家治療;相關影片曝光後,在網路上瘋傳。

當地時間8日雷登重返法庭繼續聆聽上週中斷的打案宣判結果,他身上被鐵鍊束縛、戴著腳鐐、橙色手套和吐痰面罩出庭,兩側多名法警戒備,法官同樣是荷修思,荷修思表示:「我不會改變或修改上週被被告行為打斷之前所做出的判決。」維持19至48年監禁的判決結果。

雷登9日則必須再次出庭,他因為在法庭內暴力事件,將面臨包含謀殺未遂等高達13項指控,將由另一名法官主持,如果這些罪名成立,他可能面臨數十年的監禁。

