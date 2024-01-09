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跳過審判桌飛撲攻擊女法官！暴走黑人再出庭 全身封印套裝曝

當地時間8日雷登重返法庭繼續聆聽上週中斷的打案宣判結果，這次法庭警戒森嚴。（美聯社）

當地時間8日雷登重返法庭繼續聆聽上週中斷的打案宣判結果，這次法庭警戒森嚴。（美聯社）

2024/01/09 13:57

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國內華達州拉斯維加斯的克拉克縣地方法院（Clark County District Court），日前在庭內爆發暴力事件，1名黑人家暴犯因不滿女法官拒絕緩刑要求，怒跳過審判桌，飛撲女法官攻擊，相關影片在網路上瘋傳，現這名黑人再次出庭面對同一位法官。

綜合美國媒體報導，當地時間3日30歲黑人家暴犯雷登（Deobra Redden）出庭聆聽其毆打案宣判，資深女法官荷修思（Mary Holthus）駁回其緩刑申請，雷登當場暴走，跳過審判桌，飛撲女法官攻擊，庭審被迫中斷，1名法庭人員在制伏雷登的過程中受傷送醫，女法官則受輕傷，返家治療；相關影片曝光後，在網路上瘋傳。

當地時間8日雷登重返法庭繼續聆聽上週中斷的打案宣判結果，他身上被鐵鍊束縛、戴著腳鐐、橙色手套和吐痰面罩出庭，兩側多名法警戒備，法官同樣是荷修思，荷修思表示：「我不會改變或修改上週被被告行為打斷之前所做出的判決。」維持19至48年監禁的判決結果。

雷登9日則必須再次出庭，他因為在法庭內暴力事件，將面臨包含謀殺未遂等高達13項指控，將由另一名法官主持，如果這些罪名成立，他可能面臨數十年的監禁。

上週雷登不滿判決結果，當場跳過審判桌，飛撲攻擊女法官。（美聯社）

上週雷登不滿判決結果，當場跳過審判桌，飛撲攻擊女法官。（美聯社）

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