獨眼龍、躲過7次暗殺 以軍公布哈瑪斯「神祕藏鏡人」近照

哈瑪斯去年10月7日大規模突襲以色列，據悉幕後策劃人是戴夫（左），他多年未現身，當天發表聲明時，用的是剪影（右）。（法新社）

2024/01/08 20:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」去年10月7日突襲以色列，外媒揭幕後黑手是其旗下武裝支翼「卡薩姆旅」（Izz ad-Din al-Qassam Brigades）最高指揮官戴夫（Mohammed Deif）。戴夫數十年未公開現身，以色列國防軍（IDF）6日公布一張據信是這個「頭號恐怖份子」的近照，引發熱議。

「哈瑪斯」大規模突襲以色列不久後，便發布影片譴責以色列及西方國家，而演講者正是戴夫，當時他在錄音聲明中採用「艾格撒洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood）一詞，表明這波攻擊是報復以色列突襲耶路撒冷艾格撒清真寺。

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幾十年來戴夫逃過以色列7次暗殺，導致其一眼失明、一隻手臂被炸斷，被迫以輪椅代步，最近一次暗殺發生在2021年，他很少發言，也從未公開露面。在以色列公布最新照片之前，知的戴夫照片只有3張，1張在他20多歲拍攝，另1張戴著面具，還有1張是他的影子圖，上述錄音播放時用的就是他的剪影。戴夫密謀2年，策劃這場震驚全球的攻擊事件

據《以色列時報》7日報導，以國國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）6日在記者會上，公布戴夫的近照，並表示這張照片是在以色列國防軍在加薩恢復的7000萬份數位檔案中發現的。

報導中說，在這張未註明日期的照片中，戴夫似乎正在戶外與一名身份不明的男子一起放鬆，他一手拿著一個裝滿深色液體的塑膠杯，另一隻手拿著一疊美鈔，看著手錶。他旁邊的人似乎也在數美鈔。

過去未經證實的報導稱，戴夫在以色列的暗殺行動中失去了一隻手臂和一條或兩條腿。在新照片中，他的手臂清晰可見，而且兩人身後有兩雙鞋子，照片中確實可以看出戴夫似乎瞎了一隻眼。

戴夫本名穆罕默德．馬士禮（Mohammad Masri），1965年出生於1948年第一次中東戰爭後建立的甘尤尼斯難民營（Khan Yunis Refugee Camp）。他在1987年起的第一次巴勒斯坦大起義 （Intifada）期間加入哈瑪斯後，以穆罕默德．戴夫為名，2002年開始領導卡薩姆旅後，就一直操盤哈瑪斯的軍事行動。

戴夫目前下落不明，不過他很可能躲在加薩下方迷宮般的地道。他的妻子、7個月大的兒子和3歲女兒在2014年以色列空襲中喪生。他在管理哈瑪斯武裝支翼時倖存下來，因而贏得巴勒斯坦民間英雄的地位。親近哈瑪斯的消息人士說，戴夫不使用智慧型手機等現代數位科技，「他難以捉摸，他是『藏鏡人』」。

以色列國防軍公布據信是戴夫（右）的近照。（取自以色列國防軍）

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