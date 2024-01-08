飛彈不僅裝水？ 前解放軍官：曾用飛彈燃料煮火鍋

美國情報顯示，中國軍方貪腐成風，甚至飛彈裝填的是水而非燃料。圖為中國東風-17彈道飛彈。（美聯社資料照）

2024/01/08 16:40

〔編譯魏國金／台北報導〕《彭博》日前披露，美國情報顯示，中國軍方貪腐成風，導致飛彈裝水非燃料、發射井蓋的運作使飛彈無法發射等重大缺失，才促使中國國家主席習近平出重手清洗軍方。中國前海軍司令部參謀姚誠透露，當年他們甚至曾用飛行燃料煮火鍋。

自由亞洲電台報導，旅居美國的姚誠表示，中國軍隊腐敗已習以爲常，包括請客吃飯、部隊之間互贈禮物的金額都來自裝備部，他說，「部隊的其他部門沒錢，其他部門要用錢，首長就要從裝備費裡撥一些過來。高層撥下來的裝備費應該是夠的，既然被挪用了就不足了」。

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他進一步說，中國軍隊濫用裝備費的情況特別嚴重，「我們在部隊的時候，家屬區做飯，要不就是從飛機油箱內放油出來，航空用的油做飯，燒起來的時候，火焰是綠色的，沒有一點味道」。

他說，「甚至到什麼程度？我們在部隊吃火鍋，我們就把導彈裏面固體燃料，一塊一塊的拿出來燒火鍋吃，因爲部隊其他方面的保障跟不上啊。我經常到軍械庫去要這種固體的一小塊圓圓的燃料，我們想燒火鍋的時候，就拿一塊出來」。

他補充，用於推動火箭和彈道導彈在空中運行的固態燃料價格昂貴，但部隊在缺乏後勤保障時，當年只有動用固體燃料燒火鍋，做飯或送人情。

報導指出，一名熟悉中國軍方背景的段姓時事評論者認為，雖然《彭博》的報導難以查證，但可能性很大。

他說，「中國軍隊的腐敗現象長期存在，比地方腐敗嚴重得多。因爲軍隊長期以來是一個相對封閉獨立的系統，使得它的腐敗現象比地方強烈得多。前兩任軍委副主席郭伯雄、徐才厚，還有軍委很多上將級的高官陸續出事，包括國內官方的報導都作了披露」

他表示，在中國軍中，校官要升將官，少將升中將，中將升上將都要依靠金錢鋪路，「像類似海外報道的，導彈裡面裝的不是燃料，而裝的是水，導彈發射井蓋打不開，這種現象雖然我們目前還不能完全得到實證，但是這種現象完全可能存在」。

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