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挪威殺人魔揹77條人命「坐牢住套房」 2度控訴政府違反人權

挪威殺人魔布雷維克（Anders Behring Breivik）。（美聯社）

挪威殺人魔布雷維克（Anders Behring Breivik）。（美聯社）

2024/01/07 16:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美聯社》報導，2011年震驚世界、造成77人死亡的挪威爆炸與槍擊事件兇手布雷維克（Anders Behring Breivik），預定於8日第二度控告挪威政府侵犯他的人權。

報導中說，這位挪威承平時期最致命的殺手聲稱，自2012年入獄以來，他受到的單獨監禁，相當於《歐洲人權公約》規定的不人道待遇。

報導中提到，挪威側重教化囚犯而非報復，布雷維克被關押的囚室有2層樓高，有餐廳、廚房及電視房，他也可以玩Xbox電子遊戲機，同時還有健身房，並有3隻鸚鵡陪伴。

其實布雷維克在入獄時就數度抱怨挪威監獄的待遇，雖說他住著10坪套房，裡面設備一應俱全，然而他還是不甚滿意，早在2012年便寫了長達27頁的控訴書，抱怨「手銬不舒服、咖啡不熱、房間沒裝潢」等。

2016年1月布雷維克首度正式申訴他在監獄受到的待遇「違反人權」，奧斯陸地方法院同年4月20日裁定雷維克勝訴，並命令挪威政府支付布雷維克的法律費用3.6萬歐元（約新白幣122萬元），但判決後來遭上訴法庭推翻，布雷維克不服，再提出上訴，歐洲人權法院2018年予以駁回，稱「一切措施都在被允許限度之內」。

現年44歲的布雷維克為信奉白人至上的新納粹主義者，2011年7月21日，他先在首都奧斯陸引爆總理辦公室附近的汽車炸彈，造成8人死亡、30人輕重傷，隨後持長槍在烏托亞島（Utoya）襲擊挪威工黨青年營的參與者，造成69人死亡、66人受傷，讓他成為史上最慘重的連環槍殺案兇嫌之一。他的犯行曝光後，世界各地的新納粹或種族主義者也仿效他的行為，發起多件恐怖攻擊。

2012年，布雷維克被判刑21年，是挪威法律中最長的刑期。根據挪威一項很少使用的司法條款，若果法庭認為布雷維克仍然危害社會，可無限期監禁。布雷維克2022年曾申請特赦，但法官認為他無悔意，仍未改過自新而拒絕。

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