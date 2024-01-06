簡單手術就能改變眼球顏色？ 專家示警：恐導致失明

虹膜變色手術在近年成為流行，但專家提醒，接受該項手術有導致失明的風險，若非必要並不建議民眾接受任何眼科手術。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2024/01/06 10:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕虹膜變色手術近期在世界各地掀起流行，許多追求特殊眼球色的年輕人都想要藉此徹底改變原生的眼球顏色。不過專家表示，此項手術存在包括失明等多項風險，若非必要，不建議大家為了想要改變眼球顏色而接受手術。

根據《紐約郵報》 報導，法國角膜染色專家公司「New Color」上週在TikTok平台上分享1位女孩透過接受虹膜變色手術將眼球顏色成功從棕色改變成藍色的影片，引來1600多萬人關注。

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大多數網友表示，想要讓眼球變色只要帶有色隱形眼鏡就好，不理解為甚麼影片中的女孩要冒險接受這項手術。1位天生就有藍色眼睛的網友更留言道，「為什麼有人想要藍眼睛？我完全看不清太陽什麼時候出來！而我的孩子們都有棕色的眼睛，他們就能看到一切」。

另1位想改變眼球顏色的患者就沒這麼幸運。澳洲模特兒布魯納（Nadinne Bruna）曾在2018年前往哥倫比亞接受類似手術，試圖將淡褐色眼球變成亮灰色，不料接受該手術卻導致她右眼失去80%的視力，左眼失去50%的視力。她在事後接受媒體採訪時稱，「在這次手術之前，我的眼睛是完全健康的。我太天真了」。

專家表示，虹膜變色手術又稱為「角膜色素沉著」，手術過程中會使用雷射在淺層角膜上建立一個用來放置色素的小通道。

加州大學洛杉磯分校臨床眼科教授麥卡內爾（Colin McCannel）博士表示，虹膜變色手術存在引起併發症的風險，且進行任何不必要的眼科手術都不是1件好事。

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