泰晤士報地圖標示「日本海」 南韓政府抗議後修改

Google地圖上將朝鮮半島與日本之間的海域，同時標示「日本海」和「東海」。（取自Google Map）

2024/01/05 21:35

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國《泰晤士報（The Times）》日前撰文，介紹南韓是今年旅遊的好去處，不過，報導中使用的地圖，將南韓與日本之間的海域稱為「日本海（Sea of Japan）」，遭到南韓政府抗議。

《韓聯社》5日報導，泰晤士報3日刊出的這篇旅遊報導，記者在一幅朝鮮半島與周邊海域的地圖上，標示出他曾造訪的景點，地圖上朝鮮半島東部海域，僅標示為「日本海」。對此，南韓政府向泰晤士報提出抗議，指標示錯誤，要求更正，該報隨後也已將地圖上該處海域，同時標明為「日本海」和「東海（East Sea）」。

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這片海域國際普遍稱為「日本海」，但是南韓與北韓在1992年聯合國地名標準化會議上，首次提出異議，南韓政府主張應稱為「東海」、北韓則稱之為「朝鮮東海」。南韓認為，「東海」之名早於「日本海」，且「日本海」是日本殖民遺緒，多年來在國際上力倡使用「東海」。

南韓外交部一名官員5日說，政府「要求修正，該文中的地圖已經更改加入東海名稱」，「我們向國際社會、包括主要外國媒體機構，明確闡述使用『東海』這個名稱正當性的立場，並且將繼續為糾正錯誤努力」。

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