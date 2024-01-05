為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

泰晤士報地圖標示「日本海」 南韓政府抗議後修改

Google地圖上將朝鮮半島與日本之間的海域，同時標示「日本海」和「東海」。（取自Google Map）

Google地圖上將朝鮮半島與日本之間的海域，同時標示「日本海」和「東海」。（取自Google Map）

2024/01/05 21:35

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國《泰晤士報（The Times）》日前撰文，介紹南韓是今年旅遊的好去處，不過，報導中使用的地圖，將南韓與日本之間的海域稱為「日本海（Sea of Japan）」，遭到南韓政府抗議。

《韓聯社》5日報導，泰晤士報3日刊出的這篇旅遊報導，記者在一幅朝鮮半島與周邊海域的地圖上，標示出他曾造訪的景點，地圖上朝鮮半島東部海域，僅標示為「日本海」。對此，南韓政府向泰晤士報提出抗議，指標示錯誤，要求更正，該報隨後也已將地圖上該處海域，同時標明為「日本海」和「東海（East Sea）」。

這片海域國際普遍稱為「日本海」，但是南韓與北韓在1992年聯合國地名標準化會議上，首次提出異議，南韓政府主張應稱為「東海」、北韓則稱之為「朝鮮東海」。南韓認為，「東海」之名早於「日本海」，且「日本海」是日本殖民遺緒，多年來在國際上力倡使用「東海」。

南韓外交部一名官員5日說，政府「要求修正，該文中的地圖已經更改加入東海名稱」，「我們向國際社會、包括主要外國媒體機構，明確闡述使用『東海』這個名稱正當性的立場，並且將繼續為糾正錯誤努力」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本海？東海？ 國際海道測量組織明起商討是否改以數字標記
2020/11/15 14:10

日本海？東海？ 國際海道測量組織明起商討是否改以數字標記
四國亂鬥？中俄軍機侵擾爭議「獨島」日韓再鬧僵
2019/07/23 22:48

四國亂鬥？中俄軍機侵擾爭議「獨島」日韓再鬧僵

新藥基金上路 自費用藥困境仍未解

7700坪扶輪公園特區崗石地標！聯廣闊境
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播