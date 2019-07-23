四國亂鬥？中俄軍機侵擾爭議「獨島」日韓再鬧僵

2019-07-23 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕針對今（23）日稍早傳出俄國軍機闖入韓國領空，日本政府也發出聲明譴責俄國戰機闖入其領空，日、韓分別嚴詞譴責俄國；對此，俄國國防部則否認一切指控；與俄聯合軍演的中國則透過外交部表示，防空識別區各國皆享航行自由。4國各說各話、隔空交火。

中俄首次長程空巡軍演

綜合外媒報導，今（23）日稍早驚傳共計5架中俄軍機闖入南韓防空識別區（KADIZ），其中一架俄國A-50戰機甚至2度闖入韓國領空，迫使韓國緊急派出F-16戰機應對，發射數百發子彈警告。

俄國國防部表示，此為中俄聯合空軍演習，首次達成亞太區域長程空巡的任務，並沒有針對任何國家的意圖。

韓發射數百子彈 警告「不惜採取強硬措施」

韓國國家安保室長鄭義溶向俄國發出鄭重警告，他對俄羅斯聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）呼籲，務必調查該事件並進行適當處置。

韓國總統辦公室青瓦臺發出聲明表示：「我們嚴正看待這起事件，如果再犯，將不惜採取更強硬的措施。」

俄國否認入侵領空

俄羅斯聯邦國防部公開回應韓國譴責，否認所有指控表示，其戰術轟炸機並未入侵南韓領空，並指控南韓對其軍機進行了「危險的舉動」，稱事前南韓並沒有與俄機無線電聯絡。

俄國防部強硬稱：「這並非南韓首次干涉俄羅斯在公海的軍事飛行。」並稱中俄戰機絕無侵犯任何國家的領空。

飛過爭議「竹島」 日出面譴責俄、韓

由於中俄戰機的軍演航程，途經日韓長期存在領土爭議的「獨島」（日：竹島），因此日本防衛省也發出聲明，嚴正指責俄國A-50戰機侵犯其領空，當下即派出戰機攔截。

日韓雙方皆指出有2架中國H-6轟炸機偕同俄國戰機A-50、TU-95轟炸機的行列，通過該空域。

報導指出，日本政府隨後分別向俄國、韓國表達強烈抗議，指責他們雙方皆侵犯了日本領空。韓國駁回了這項指控，俄羅斯則尚未對此作出回應。

中國外交部：並非領空享航行自由

針對此事件，中國外交部在記者會上公開表示，南韓防空識別區並非領空，「所有國家都享有航行自由」。記者提問時，中國外交部新聞司長華春瑩表示：「你剛剛用『入侵』（intrusion）這個詞，我會建議你謹慎使用這類詞彙，因為中國和南韓是非常和睦的鄰居，事情的相關情況也尚未釐清。」

據南韓聯合新聞通訊社報導，南韓外交部次官尹淳九今日下午3時已召見中國駐韓大使邱國洪、俄羅斯駐韓使館臨時代辦沃爾科夫（Maxim Volkov）表達不滿；同時南韓國防部政策企劃官李鎮炯，也先後召見駐南韓中國大使館軍官杜農一和俄羅斯大使館軍官，對此事件提出嚴正抗議。

美專家：非常罕見且危險

美國亞太聯合情報作戰中心（JIC）前行動指揮官薛斯特（Carl Schuster）向媒體表示，在空中發射子彈警示「極為危險」，且「非常罕見」。

薛斯特表示，韓國決定發射子彈，即意味著韓國政府將俄機侵擾視為嚴重且故意的行為，且他完全無法理解為何俄國駕駛員在受到初次示警攻擊後，還會再度闖入韓國領空。

薛斯特強調：「闖入領空如果到了需要開槍示警的程度，通常都抱有刻意侵犯領空的意圖。」

美國《CNN》指出，俄國總統普廷（Vladimir Putin）曾表示，中俄近年來的關係已是史無前例的親近，雙方的軍事合作也越來越頻繁。

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