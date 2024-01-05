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日本能登強震 他曝母機智「1舉動」防碗盤掉落傷人

1名網友分享，他的母親在地震當下即刻拿起1個「麻婆豆腐調理包」外盒，塞進碗櫃的2個把手之間，作為簡易鎖頭防範碗盤掉落，以防受傷。（圖擷自「@yozehorik」X）

1名網友分享，他的母親在地震當下即刻拿起1個「麻婆豆腐調理包」外盒，塞進碗櫃的2個把手之間，作為簡易鎖頭防範碗盤掉落，以防受傷。（圖擷自「@yozehorik」X）

2024/01/05 15:24

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，1名網友分享，他的母親在地震當下即刻拿起1個「麻婆豆腐調理包」外盒，塞進碗櫃的2個把手之間，作為簡易鎖頭防範碗盤掉落，以防受傷，有網友大讚「尊敬這種反應迅速的人」。

據日媒「grape」報導，一名住在新潟縣的網友近日分享，地震發生時他與母親待在家中，孰料母親一察覺晃動，即刻拿起手邊「麻婆豆腐調理包」紙製外盒塞入碗櫃中作為鎖頭應急，也因此碗櫃雙門未被震開，避免碗盤散落一地，他笑說「麻婆豆腐保護了餐具，媽媽的機智令人驚嘆」。

PO文曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「若碗盤等物品掉落，碎片有可能導致腿部受傷，母親冷靜敏捷舉動讓我印象深刻」、「媽媽封住櫃門的機智反應真是令人驚嘆！」「麻防豆腐」、「想學習這樣的判斷力」、「這真的很重要，不然被餐具碎片割傷，還可能影響到逃難」、「你媽媽很棒，1週內有可能發生同樣震級的地震，所以情況還是難以預料。災區的大家繼續小心，祈禱你們平安。」

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