北韓「藍色砲彈」 公然現身俄國營電視台畫面

俄羅斯國家電視台畫面，出現推定為北韓製的「藍色砲彈」。（翻攝自俄羅斯 Channel One電視畫面）

2024/01/03 14:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓國家情報院（NIS）去年11月揭露，北韓自去年8月初以來，已向俄羅斯出口逾100萬枚砲彈。外媒報導，俄羅斯國家電視台出現了烏克蘭前線俄軍使用據推定為北韓砲彈的畫面，提供了迄今為止最清晰證據。此前，俄羅斯一直否認進口北韓武器。

總部設於美國、專門報導北韓動態的《北韓新聞》（NK News）1日報導，最近幾週俄羅斯媒體播出的各種影像顯示，俄羅斯以烏克蘭為攻擊目標，使用了多款北韓製的火箭和砲彈。

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報導中提到，上個月25日，俄羅斯國營電視台「第一頻道」（Channel One）的畫面顯示，在烏克蘭東部親俄分離主義控制的盧甘斯克地區，俄軍士兵正在轉移製造商不明的152公厘口徑砲彈。

對此，北韓武器專家奧利曼斯（Joost Oliemans主張：「北韓製砲彈具有塗成淺藍色、裝彈藥的彈殼部分使用塑膠的特徵。」他判定，該砲彈正是北韓製造的。

據該報導，這是俄烏戰爭中首次出現具有上述特徵的武器。奧利曼斯說：「現在我認為，對北韓向俄羅斯提供武器的質疑，已經超越了合理的懷疑程度，得到了確鑿的證明。」

雖然在處理俄烏戰爭相關資訊的Telegram頻道上，也經常能看到俄軍使用北韓武器的畫面，但有分析認為，在俄國國營電視台堂而皇之地出現這種畫面是很罕見的。

奧利曼斯表示，去年10月底，支持烏克蘭戰爭的親俄Telegram頻道也上傳了北韓製152公厘多管火箭彈的照片，同年12月，俄羅斯國防部的社交媒體影片中也拍到了北韓製122公厘火箭彈。

另據《彭博》此前報導，北韓和俄羅斯最近一直在躲避國際社會的視線，用「幽靈船」進行武器交易。

據該報導，美國透過北韓羅津港的衛星照片確認，從去年10月到12月初，俄羅斯船隻不斷進出，裝載了數百個裝運貨櫃，衛星照片拍攝到的俄羅斯船隻，大部分在關閉應答機的情況下，以不會被海上雷達發現的「幽靈船」形式航行。

北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普廷（左），去年9月在俄國遠東地區會晤，雙方承諾加強軍事合作。（路透）

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