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中國首艘國產郵輪7成是外國造 官媒還吹噓是「民族驕傲」

中國國產首艘大型郵輪「愛達魔都號」在2024年1月1日正式開啟商業首航，但該郵輪7成是由外國製造。（彭博）

中國國產首艘大型郵輪「愛達魔都號」在2024年1月1日正式開啟商業首航，但該郵輪7成是由外國製造。（彭博）

2024/01/03 12:54

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國產首艘大型郵輪「愛達魔都號」2024年1月1日在上海正式展開商業首航，中國官媒體大肆吹噓，這是中國造船業的「重大里程碑」，並大肆宣傳民族自豪感。但分析指出，「愛達魔都號」大部分採用國外技術製造，只有30%是中國製造，相較之下，國際郵輪產業的本土化比例是80%。

建造「愛達魔都號」的是中國國企中國船舶工業集團公司（簡稱中船）旗下子公司上海外高橋造船公司，上海外高橋總經理陳剛近日對中國媒體《財經》雜誌汽車頻道的官方微博「出行一客」坦承，「愛達魔都號」的國產化率還不到1/3。

陳剛表示，在跟中船和上海外高橋合作的110家總包供應商中，有30%的合約是分給中國公司，30%是可供參考的國產化比例數字。

陳剛坦言，國內沒有郵輪產業鏈，國內供應商不一定能滿足郵輪的設計要求，而歐洲已有完整的系統整合和工程組織能力，有自己的一、二級供應商體系，掌握了郵輪供應鏈的適用標準體系，國內供應商一時難以切入。

根據中船和上海外高橋與各外國供應商發布的聲明，中船將負責「愛達魔都號」的建造，美國嘉年華集團負責郵輪的營運與管理，義大利芬坎蒂尼集團負責郵輪的設計，英國勞氏船級社負責郵輪的品質管理。同時，「愛達魔都號」的2800間客艙也將由芬坎蒂尼集團旗下的Marine Interiors進行裝修。

「愛達魔都號」的推進系統是由瑞士工程技術集團ABB供應。而對「愛達魔都號」至關重要的自動化與控制系統，則是由芬蘭的動力系統業者瓦錫蘭（Wärtsilä）供應。

有外媒分析，中國首艘國產郵輪使用高比例的外國技術，可能是1個「陷阱」，或「第一步陷阱」。

財經網媒Quartz分析指出，事實上，中國首艘郵輪的製造思維符合北京的策略，即說服外國公司與其分享技術，以換取進入中國廣大市場的機會，然後透過創新和大規模生產、降低成本，再來擊敗外國公司。近年來，中國透過這種方式「引進」了很多技術，包括高鐵和電動汽車電池等。

分析指出，正如中國政府官員和產業規劃者喜歡說的那樣，「引進」外國投資技術，然後「走出去」征服外國市場的戰略，是中國發展的策略。

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