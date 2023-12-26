美國夫妻變賣房產搭郵輪環遊世界 直呼生活費比陸地省一半

美國佛州軒尼氏夫婦2020年變賣大部分家產，踏上環遊世界郵輪之旅，發現生活費用比陸地省將近一半，圖為皇家加勒比郵輪資料照。（路透）

2023/12/26 15:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕原本住在美國佛州的軒尼氏夫婦（John and Melody Hennessee）於2020年變賣大部分家產，收掉主要的生意業務，連房子都賣了，買了一輛車環遊美國，但公路旅行生活久了卻讓他們心生厭倦，毅然決然報名參加郵輪環遊世界之旅，發現這種生活除了驚喜連連，走遍全世界外，花費居然比陸地生活少了一半，直呼未來15年都要在待在船上。

綜合外媒報導，現年64歲的美樂蒂及76歲的約翰在2020年踏上公路環美之旅，但約翰後來厭倦了開車的日子，某日約翰在臉書看到皇家加勒比（Royal Caribbean）274天郵輪之旅的廣告，便拉著美樂蒂報名參加，踏上為期9個月的環遊世界之旅，至今他們已去過澳洲、紐西蘭及南太平洋各國，目前他們正在多明尼加共和國周遭航行中。

請繼續往下閱讀...

對於這樣的生活，約翰表示，「我現在只有電話帳單、郵輪帳單和靠岸時的信用卡花費帳單」，除了周遊列國帶來的興奮刺激外，海上生活讓他們最訝異的是花費比陸地低上許多，約翰說，「我們沒有貸款與住房費用，沒有汽車保險、資產保險或水電費，很多花費都沒了，郵輪生活比陸地更便宜，將近省去一半費用」。

他們倆透露，已經決定未來15年都要住在船上，目前他們的郵輪行程已經一路排到2024年12月，靠岸時他們會把握時間探索，多走路，這樣的生活非常自由，約翰與美樂蒂甚至可以在部分地區靠岸時選擇在陸地停留多一些時間，之後在搭乘飛機去別的地點搭乘郵輪，回到海上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法