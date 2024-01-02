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中客回流低迷 日本百貨公司銷售仍創史上新高

東京新宿的伊勢丹百貨。（彭博）

東京新宿的伊勢丹百貨。（彭博）

2024/01/02 19:52

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日經亞洲》（Nikkei Asia）2日報導，在各國旅客觀光潮湧現，以及日圓貶值推波助瀾下，儘管中國旅客人數仍低迷，但日本百貨公司銷售額仍創下史上新高。

據報導，「日本百貨店協會」發布去年11月數據指出，在日圓疲軟推動下，免稅商店月銷售額創下394.9億日圓（約87.5億台幣）的歷史新高，較前年同期成長2.3倍。

知名百貨公司「高島屋」最近也上調截至2月的財政年度總營業收入預測，預計淨利潤將創歷史新高，達到300億日圓（約66.5億台幣），比上一個財年成長7.8％。高島屋發言人表示，外國旅客樂於購買LV、香奈兒和愛馬仕等品牌的高價商品，因為「日圓貶值讓商品看起來更划算」。

三越伊勢丹控股也表示，其免稅商品銷售額繼去年10月上升後，11月再創歷史新高，消費者對高檔手提包、珠寶和手錶展現濃厚興趣。截至12月中旬，三越伊勢丹免稅銷售額預計將超過11月業績，截至3月的財年淨利將達到370億日圓（約82億台幣）。

日本國家旅遊局數據顯示，去年11月赴日旅客人數為244萬人次，年增2.6倍，連續第6個月突破200萬人次大關，前11月累計超過2200萬人。其中，11月南韓、台灣、新加坡、越南、澳洲、美國等13國的旅客人數再創歷史新高，而1至11月中國旅客人數則是211萬人，年增11.1％，但較2019年同期的888萬人下降76.2％。

高島屋發言人表示，3月至11月間，中國旅客消費佔入境旅客銷售總額的46.1％，較2019年近80％的水準大幅下滑。來自新加坡、南韓、香港和台灣的旅客增加，年輕消費者也增加。發言人表示，中國散客雖已回流，但團客人數未達預期，主因是日本核處理水排海引起的政治爭議所影響。

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