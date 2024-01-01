為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

女人淚水有魔法！研究：可降低男人攻擊性

新研究指出，女人的眼淚或可降低男人攻擊性。（示意圖，AI生成圖片）

新研究指出，女人的眼淚或可降低男人攻擊性。（示意圖，AI生成圖片）

2024/01/01 12:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕雖說男人基本上看到女人受委屈、楚楚可憐的模樣，容易由憐生愛，瞬間心軟下來，但近期一項驚人的科學發現，女性的淚水，居然能減少男性的侵略性！

英國《衛報》報導，這項由以色列魏茨曼科學研究所（Weizmann Institute of Science）知名神經科學家索貝爾（Noam Sobel）領導的研究，近日發表在國際頂尖的生物學期刊《公共科學圖書館 : 生物學》（PLOS），不僅打開了人類情感交流的新窗口，更讓民眾對淚水有了全新的認識。

研究人員發現，人類的眼淚含有一種可抑制攻擊性的物質，聞女性的眼淚可使男性的攻擊性降低40%以上，並促使大腦發生相對應的變化。隨著時間的推移，眼淚可能進化出具有保護哭泣的嬰兒免受傷害的作用。

大量研究表明，囓齒類動物的眼淚中含有化學物質。例如，雌性小鼠的眼淚可減少雄性之間的爭鬥；處於下屬地位的雄性鼴鼠會「淚流滿面」，這樣居主導地位的雄性鼴鼠就會減少對牠們的攻擊。

為了弄清楚人類是否也有類似的反應，研究團隊首先將25名男性志願者暴露在「情緒化」的淚水或生理食鹽水中。志工無法辨別他們聞的是什麼，因為這兩種物質都是透明、無味的。這些淚水來自6名女性志願者，她們獨自觀看悲傷的電影，並用瓶子收集了眼淚。

這些男性參加了一種用於心理學的電腦遊戲，該遊戲可透過不公平地扣除玩家分數來引發攻擊行為。但是，在男人們聞到眼淚後，這種尋求報復的攻擊性行為在遊戲中下降了43.7%。而且，大腦中與侵略和決策有關的區域、前額皮質和左前島皮質，在聞到淚水後顯示出顯著減少的活動。這意味著，淚水中可能含有一種無味的化學物質，能在無形中傳遞出平和的訊息。

但也有專家提出質疑。利物浦約翰摩爾斯大學的心理學家萊昂斯（Minna Lyons）表示，在成年人之間的互動中，這些化學物質可能不會有太大影響。她指出，家暴受害者的淚水，可能對施暴者的侵略性減少幫助不大。這表明，淚水的社會化訊號傳遞，可能遠比我們想像的要複雜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由廣場》別用總統辯論會 散佈假訊息
2024/01/01 05:30

自由廣場》別用總統辯論會 散佈假訊息
辯論會被侯、柯圍攻 賴清德：請大家集中選票支持我
2023/12/31 13:57

辯論會被侯、柯圍攻 賴清德：請大家集中選票支持我
事實查核中心證套圖錯誤 卓冠廷：新北市府有時間說廢話沒本事認錯
2023/12/30 14:09

事實查核中心證套圖錯誤 卓冠廷：新北市府有時間說廢話沒本事認錯
假想哈瑪斯攻擊首爾 以駐韓使館影片鬧大了
2023/12/29 05:30

假想哈瑪斯攻擊首爾 以駐韓使館影片鬧大了
林飛帆狀告王鴻薇誹謗 「活到35歲從未貸款過」
2023/12/28 17:23

林飛帆狀告王鴻薇誹謗 「活到35歲從未貸款過」

通膨及利率回穩 氣候變遷股布局時機到
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播