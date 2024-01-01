女人淚水有魔法！研究：可降低男人攻擊性

新研究指出，女人的眼淚或可降低男人攻擊性。（示意圖，AI生成圖片）

2024/01/01 12:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕雖說男人基本上看到女人受委屈、楚楚可憐的模樣，容易由憐生愛，瞬間心軟下來，但近期一項驚人的科學發現，女性的淚水，居然能減少男性的侵略性！

英國《衛報》報導，這項由以色列魏茨曼科學研究所（Weizmann Institute of Science）知名神經科學家索貝爾（Noam Sobel）領導的研究，近日發表在國際頂尖的生物學期刊《公共科學圖書館 : 生物學》（PLOS），不僅打開了人類情感交流的新窗口，更讓民眾對淚水有了全新的認識。

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研究人員發現，人類的眼淚含有一種可抑制攻擊性的物質，聞女性的眼淚可使男性的攻擊性降低40%以上，並促使大腦發生相對應的變化。隨著時間的推移，眼淚可能進化出具有保護哭泣的嬰兒免受傷害的作用。

大量研究表明，囓齒類動物的眼淚中含有化學物質。例如，雌性小鼠的眼淚可減少雄性之間的爭鬥；處於下屬地位的雄性鼴鼠會「淚流滿面」，這樣居主導地位的雄性鼴鼠就會減少對牠們的攻擊。

為了弄清楚人類是否也有類似的反應，研究團隊首先將25名男性志願者暴露在「情緒化」的淚水或生理食鹽水中。志工無法辨別他們聞的是什麼，因為這兩種物質都是透明、無味的。這些淚水來自6名女性志願者，她們獨自觀看悲傷的電影，並用瓶子收集了眼淚。

這些男性參加了一種用於心理學的電腦遊戲，該遊戲可透過不公平地扣除玩家分數來引發攻擊行為。但是，在男人們聞到眼淚後，這種尋求報復的攻擊性行為在遊戲中下降了43.7%。而且，大腦中與侵略和決策有關的區域、前額皮質和左前島皮質，在聞到淚水後顯示出顯著減少的活動。這意味著，淚水中可能含有一種無味的化學物質，能在無形中傳遞出平和的訊息。

但也有專家提出質疑。利物浦約翰摩爾斯大學的心理學家萊昂斯（Minna Lyons）表示，在成年人之間的互動中，這些化學物質可能不會有太大影響。她指出，家暴受害者的淚水，可能對施暴者的侵略性減少幫助不大。這表明，淚水的社會化訊號傳遞，可能遠比我們想像的要複雜。

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