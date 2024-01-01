泰國跨年煙火絢爛登場 節慶觀光收入狂增6成

2024/01/01 03:45

〔中央社〕泰國各地跨年活動熱鬧登場，尤以曼谷的規模最盛大，昭披耶河畔的煙火響徹雲霄。泰國觀光局預估光耶誕節加上跨年假期，就帶來417億泰銖的觀光收入，比去年同期增加了6成。

泰國觀光局分別在曼谷、東北的呵叻府（Korat）以及南部的合艾（Hatyai）舉辦盛大的跨年活動，曼谷主要吸引來自各國的觀光客，合艾則以馬來西亞遊客為主力。曼谷各大百貨公司如尚泰世界（Central World）和暹羅天地（Iconsiam）知名的煙火秀當然沒有缺席，此外各府也都有各自的慶祝活動。

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觀光局在曼谷主辦的活動位在昭披耶河（Chao Phraya River）畔的知名景點黎明寺（Wat Arun）前，倒數時刻在黎明寺前方的昭披耶河河面施放長達7分鐘的煙火，絢爛奪目的場景讓民眾捨不得放下手機。觀光局在現場也設置攤位，展現泰國傳統小吃或是手工藝，吸引泰國國內外遊客到場共襄盛舉。

觀光局指出，從去年12月22日耶誕節前夕到跨年這段期間，就吸引了110萬的外國旅客赴泰，預估觀光收入可以達到417億泰銖（約新台幣317億），比去年同期增加了60%。觀光局把這歸功於12月底泰國有許多的節慶活動、航班增加、對好幾個國家旅客提供免簽待遇以及延長夜間娛樂場所營業時間等。

泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）在31日的電視演說中呼籲全國人民團結一致，共同面對難關，那麼國家就會繁榮而且和平。（編輯：何宏儒）1130101

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