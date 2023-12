歐洲之星隧道淹水班次全取消 乘客受困車站新年計畫泡湯

2023/12/30 23:35

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕歐洲之星公司(Eurostar)宣布,由於英國一側的列車隧道積水不退,今(30)日至少有29趟列車班次被迫取消,且預計今日餘下的班次也無法發車,消息一出,在倫敦聖潘克拉斯車站(St. Pancras station)與巴黎北站(Gare du Nord)等車的大批乘客頓時傻了眼,許多人的新年旅遊計畫就此夭折,且無處可去。

《美聯社》報導,歐洲之星今日在X平台(先前稱為推特)發布通知:「由於倫敦附近的高速鐵路隧道淹水,我們不得不取消12月30日星期六往返倫敦路線的所有列車」

報導指出,英國在新年假期這段期間遭受颶風格里特(Gerrit)帶來的強風與豪雨侵襲,預計2023年的最後一天還會出現更多交通停擺的情況。

《美聯社》訪問了來自澳洲雪梨的遊客,25歲的大衛(Christina David)與26歲的班亞銘(Georgina Benyamin),他們原先預定了巴黎一間可觀看艾菲爾鐵塔(Eiffel Tower)景色的高級飯店,但他們發現倫敦到巴黎的列車停駛後,美好計畫就此泡湯。

這對旅客訴苦:「現在我們得在這裡訂一間旅館過夜。我們不知道要去哪裡,我們沒有地方可以待。」

歐洲之星公司表示,他們對於「因不可預期的原因而被影響的乘客」感到非常抱歉,並稱「我們知道這段期間是假期尾聲與新年前回家的關鍵時刻」。

Update: Due to the flooding of a tunnel on the high-speed line near London, we're having to cancel all our trains on our route to/from London on Saturday 30 December. Please visit https://t.co/m5IOlV2hkZ to check your options. Con't >