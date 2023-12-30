歐洲之星隧道淹水班次全取消 乘客受困車站新年計畫泡湯
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕歐洲之星公司（Eurostar）宣布，由於英國一側的列車隧道積水不退，今（30）日至少有29趟列車班次被迫取消，且預計今日餘下的班次也無法發車，消息一出，在倫敦聖潘克拉斯車站（St. Pancras station）與巴黎北站（Gare du Nord）等車的大批乘客頓時傻了眼，許多人的新年旅遊計畫就此夭折，且無處可去。
《美聯社》報導，歐洲之星今日在X平台（先前稱為推特）發布通知：「由於倫敦附近的高速鐵路隧道淹水，我們不得不取消12月30日星期六往返倫敦路線的所有列車」
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報導指出，英國在新年假期這段期間遭受颶風格里特（Gerrit）帶來的強風與豪雨侵襲，預計2023年的最後一天還會出現更多交通停擺的情況。
《美聯社》訪問了來自澳洲雪梨的遊客，25歲的大衛（Christina David）與26歲的班亞銘（Georgina Benyamin），他們原先預定了巴黎一間可觀看艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）景色的高級飯店，但他們發現倫敦到巴黎的列車停駛後，美好計畫就此泡湯。
這對旅客訴苦：「現在我們得在這裡訂一間旅館過夜。我們不知道要去哪裡，我們沒有地方可以待。」
歐洲之星公司表示，他們對於「因不可預期的原因而被影響的乘客」感到非常抱歉，並稱「我們知道這段期間是假期尾聲與新年前回家的關鍵時刻」。
Update: Due to the flooding of a tunnel on the high-speed line near London, we're having to cancel all our trains on our route to/from London on Saturday 30 December. Please visit https://t.co/m5IOlV2hkZ to check your options. Con't >— Eurostar （@Eurostar） December 30, 2023