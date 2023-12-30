為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

歐洲之星隧道淹水班次全取消 乘客受困車站新年計畫泡湯

歐洲之星許多車次取消，大批準備迎接新年的乘客被困在巴黎北站。（路透）

歐洲之星許多車次取消，大批準備迎接新年的乘客被困在巴黎北站。（路透）

2023/12/30 23:35

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲之星公司（Eurostar）宣布，由於英國一側的列車隧道積水不退，今（30）日至少有29趟列車班次被迫取消，且預計今日餘下的班次也無法發車，消息一出，在倫敦聖潘克拉斯車站（St. Pancras station）與巴黎北站（Gare du Nord）等車的大批乘客頓時傻了眼，許多人的新年旅遊計畫就此夭折，且無處可去。

《美聯社》報導，歐洲之星今日在X平台（先前稱為推特）發布通知：「由於倫敦附近的高速鐵路隧道淹水，我們不得不取消12月30日星期六往返倫敦路線的所有列車」

報導指出，英國在新年假期這段期間遭受颶風格里特（Gerrit）帶來的強風與豪雨侵襲，預計2023年的最後一天還會出現更多交通停擺的情況。

《美聯社》訪問了來自澳洲雪梨的遊客，25歲的大衛（Christina David）與26歲的班亞銘（Georgina Benyamin），他們原先預定了巴黎一間可觀看艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）景色的高級飯店，但他們發現倫敦到巴黎的列車停駛後，美好計畫就此泡湯。

這對旅客訴苦：「現在我們得在這裡訂一間旅館過夜。我們不知道要去哪裡，我們沒有地方可以待。」

歐洲之星公司表示，他們對於「因不可預期的原因而被影響的乘客」感到非常抱歉，並稱「我們知道這段期間是假期尾聲與新年前回家的關鍵時刻」。

倫敦聖潘克拉斯車站也聚集了許多旅客。（路透）

倫敦聖潘克拉斯車站也聚集了許多旅客。（路透）

歐洲之星隧道淹水，許多車次被取消。（法新社）

歐洲之星隧道淹水，許多車次被取消。（法新社）

歐洲之星公司在車站發布列車停駛通知。（路透）

歐洲之星公司在車站發布列車停駛通知。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
熱翻！歐洲之星列車故障 數百人困車廂2小時
2019/07/25 00:37

熱翻！歐洲之星列車故障 數百人困車廂2小時
英國脫歐問題多 法國海關罷工歐洲之星大癱瘓
2019/03/18 22:52

英國脫歐問題多 法國海關罷工歐洲之星大癱瘓

台積廠15分車程 高大特區吸科技新貴
搭「歐洲之星」赴英免護照？ 英媒憂成恐攻手段
2017/01/23 20:07

搭「歐洲之星」赴英免護照？ 英媒憂成恐攻手段
英國有鐵路公司「歐洲之星」 險遭賤賣
2016/01/20 11:30

英國有鐵路公司「歐洲之星」 險遭賤賣

通膨及利率回穩 氣候變遷股布局時機到
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播