英國脫歐問題多 法國海關罷工歐洲之星大癱瘓

2019-03-18 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕往返巴黎與倫敦的「歐洲之星」（Eurostar）列車，受到法國海關人員發起的罷工行動影響，許多列車車次遭到取消以及「嚴重誤點」。

綜合外媒報導，法國為了因應英國脫歐，將全面發起邊境管制，海關人員可能因此增加工作量。為了要求加薪及更好的工作條件，法國海關發起罷工行動，要求政府重視問題，為海關增派人力。

相關人員正努力控制混亂的現場，但因6台行李X光機器只有1台在運作，海關檢查的隊伍大排長龍，導致列車班次延誤。對此，歐洲之星的官方發言人表示，「我們非常抱歉造成乘客不便，我們會為任何受影響的乘客免費更換車票或退款。」

歐洲之星今天已經取消了4個班次，而明天將有1個班次被取消。列車班次平均延誤2小時以上，預計明天也將出現類似情況。

法國海關當局目前正和法國政府進行進一步的談判。代表約1萬7000名海關人員的法國工會於上週拒絕政府增加1400萬歐元（約新台幣4.9億元）的薪資提議，認為這還不夠。

除此之外，巴黎戴高樂機場的海關工會也將進行罷工，罷工行動將持續到4月1日。

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