救援物資進加薩仍受限 聯合國救濟機構已收留140萬人

流離失所的加薩家庭在埃及邊境拉法的帳篷裡避難。（路透社）

2023/12/30 22:40

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以哈戰爭仍持續進行，加薩地區的人道主義需求也在大幅上升，聯合國救濟機構的人員表示，即便目前開放救援物資進入加薩，但需求和供給還是存在巨大落差，有愈來愈多民眾依賴援助組織。

根據英國《BBC》報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的主任圖瑪（Juliette Touma）表示，加薩的人道主義需求持續大幅度增加，而他們仍持續受到限制，無法進入加薩地區的部分區域，像是加薩的北部。

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圖瑪也表示幾乎沒什麼商業生活用品進到加薩，當地也沒有市場，因此有愈來愈多的民眾依賴像聯合國救濟署等組織。以色列則是聲稱他們並未限制援助數量，並表示該問題是出在配給上。

據報導，目前至少有140萬人居住在聯合國救濟署的設施當中，而那些住所主要是戰爭前由該機構營運的學校。

圖瑪表示，現在有許多人都在尋找任何可以居住的地方，包括街上、擠進朋友的公寓中，而有些公寓甚至住有70人。但更多的人生活在露天場所當中，像是公園、公共區域或是車上。他也指出，加薩目前沒有一處是安全的，不論是北部、中部或是南部。

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