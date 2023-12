辣妹「人體彩繪」裸體進健身房 遭肌肉男識破轟出！

2023/12/30 22:08

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名25歲女網紅,近日聲稱自己將進行社會實驗,她在身上以人體彩繪方式描繪出牛仔褲,以近乎全裸的模樣進入健身房,然而,迅速引起一名健身男子的目光,卻也因此受到質疑「穿著不當」,要求她離開。

綜合外媒報導,加州女網紅娜塔莉(Natalie Reynolds)於27日在網上發布了這場社會實驗的影片。根據影片內容顯示,她花費5至6個小時進行人體畫的過程,將身體裝扮成運動服裝的樣貌,接著毫不猶豫地踏進了健身房,期望捕捉一般民眾對她的反應。

請繼續往下閱讀...

然而,當娜塔莉在健身房內走動時,其中一名健身男子對娜塔莉的行為感到不悅,直接警告她說,「女士,如果你身上沒穿衣服的話,就請你離開這」娜塔莉則反駁說她有穿衣服,更走向男子讓他檢查。男子仔細看了娜塔莉幾眼後表示,「我在娛樂圈工作,我很清楚這是人體彩繪」,並批評她不應該帶攝影團隊進入健身房。

Guy in the gym presses me for wearing painted paints… ???? pic.twitter.com/3w85pCEEfv