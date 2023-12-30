辣妹「人體彩繪」裸體進健身房 遭肌肉男識破轟出！

25歲女網紅全身人體彩繪後，以近乎全裸模樣進入健身房。（圖擷取自社交平台「Ｘ」）

2023/12/30 22:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名25歲女網紅，近日聲稱自己將進行社會實驗，她在身上以人體彩繪方式描繪出牛仔褲，以近乎全裸的模樣進入健身房，然而，迅速引起一名健身男子的目光，卻也因此受到質疑「穿著不當」，要求她離開。

綜合外媒報導，加州女網紅娜塔莉（Natalie Reynolds）於27日在網上發布了這場社會實驗的影片。根據影片內容顯示，她花費5至6個小時進行人體畫的過程，將身體裝扮成運動服裝的樣貌，接著毫不猶豫地踏進了健身房，期望捕捉一般民眾對她的反應。

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然而，當娜塔莉在健身房內走動時，其中一名健身男子對娜塔莉的行為感到不悅，直接警告她說，「女士，如果你身上沒穿衣服的話，就請你離開這」娜塔莉則反駁說她有穿衣服，更走向男子讓他檢查。男子仔細看了娜塔莉幾眼後表示，「我在娛樂圈工作，我很清楚這是人體彩繪」，並批評她不應該帶攝影團隊進入健身房。

Guy in the gym presses me for wearing painted paints… ???? pic.twitter.com/3w85pCEEfv — natalie reynolds （@onlynatreynolds） December 27, 2023

影片曝光後，娜塔莉遭到眾多網友批評。對此，她不滿的發文表示，當天其實有穿著運動胸罩和泳褲，並非真的全裸，並指出，「明明健身房內一堆人女生褲子緊到貼屁股縫，而我穿得沒多誇張」娜塔莉認為這是男女雙重標準，表示之前也有其他男性YouTuber進行類似的實驗，卻沒有受到如此批評。

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