為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

奧地利終於點頭 羅馬尼亞、保加利亞明年3月加入申根區

羅馬尼亞與保加利亞明年3月起會以「空中申根」方式加入申根區。示意圖。（法新社資料照）

羅馬尼亞與保加利亞明年3月起會以「空中申根」方式加入申根區。示意圖。（法新社資料照）

2023/12/28 22:04

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬尼亞內政部今（28）日宣布，在徵得奧地利同意後，羅馬尼亞與保加利亞將自2024年3月開始加入申根區（Schengen Area），持有效簽證者可經由海空兩種方式自由進出，至於「陸路申根」部分則留到明年討論。

《路透》報導，在一年前的歐盟內政部長會議上，奧地利表態反對將申根區擴大到羅、保兩國，理由是這兩國的非法移民太多，在邊境管理方面尚待加強。

但在這兩國承諾採取措施改進後，奧地利也退讓一步，同意他們分階段加入申根區，奧地利內政部長卡納（Gerhard Karner）稱這個解決方案為「空中申根」（Air Schengen）。

報導指出，羅馬尼亞方面認為奧地利的反對並不合理，並引用了歐盟邊境管理局（Frontex）的數據，說明非法移民進入歐洲並非經由羅馬尼亞，而是西巴爾幹地區。

羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）在宣布說：「從（明年）3月開始，羅馬尼亞人會因申根海空路線的好處而受益。我深信2024年我們也會達成陸地邊界談判。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
歐盟明年上半議程重點：內部改革、產業競爭力
2023/12/20 04:12

歐盟明年上半議程重點：內部改革、產業競爭力

入境歐洲30國將須申請ETIAS 外交部：不影響申根免簽
2023/07/13 11:48

入境歐洲30國將須申請ETIAS 外交部：不影響申根免簽

第18屆・2023愛心獎頒獎典禮圓滿舉行
第20個歐元國！ 克羅埃西亞同日加入申根區
2023/01/02 00:31

第20個歐元國！ 克羅埃西亞同日加入申根區
克羅埃西亞加入申根區 另2國被打回票
2022/12/09 06:08

克羅埃西亞加入申根區 另2國被打回票

通膨及利率回穩 氣候變遷股布局時機到
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播