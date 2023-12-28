奧地利終於點頭 羅馬尼亞、保加利亞明年3月加入申根區

羅馬尼亞與保加利亞明年3月起會以「空中申根」方式加入申根區。示意圖。（法新社資料照）

2023/12/28 22:04

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬尼亞內政部今（28）日宣布，在徵得奧地利同意後，羅馬尼亞與保加利亞將自2024年3月開始加入申根區（Schengen Area），持有效簽證者可經由海空兩種方式自由進出，至於「陸路申根」部分則留到明年討論。

《路透》報導，在一年前的歐盟內政部長會議上，奧地利表態反對將申根區擴大到羅、保兩國，理由是這兩國的非法移民太多，在邊境管理方面尚待加強。

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但在這兩國承諾採取措施改進後，奧地利也退讓一步，同意他們分階段加入申根區，奧地利內政部長卡納（Gerhard Karner）稱這個解決方案為「空中申根」（Air Schengen）。

報導指出，羅馬尼亞方面認為奧地利的反對並不合理，並引用了歐盟邊境管理局（Frontex）的數據，說明非法移民進入歐洲並非經由羅馬尼亞，而是西巴爾幹地區。

羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）在宣布說：「從（明年）3月開始，羅馬尼亞人會因申根海空路線的好處而受益。我深信2024年我們也會達成陸地邊界談判。」

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