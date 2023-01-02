第20個歐元國！ 克羅埃西亞同日加入申根區

克羅埃西亞1日起改用歐元做為通用貨幣，並加入歐洲免護照的申根區。圖為一輛自用車1日通過克羅埃西亞和斯洛維尼亞邊界。（美聯社）

2023/01/02 00:31

〔編譯林雨萱／綜合報導〕在烏克蘭戰爭的陰影下，克羅埃西亞1日起改用歐元做為通用貨幣，並加入歐洲免護照的申根區（Schengen Area），成為第一個同日加入申根區和歐元區的歐盟成員國。歐盟執委會主席馮德萊恩1日抵達克國時，推文祝賀這是 一個嶄新的開始。

克羅埃西亞在當地時間2022年12月31日午夜（台灣時間2023年1月1日上午7時）揮別舊貨幣「庫納」（kuna），成為第20個使用歐元的國家，同時也是第27個加入申根區的國家。申根區內逾4億人無須出示護照，即可在成員國間自由通行。

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專家指出，烏俄戰爭引發糧食和燃料價格、全球通貨膨脹率不斷攀升，克羅埃西亞採用歐元有助於保護國內經濟，使克國能夠在經濟困難狀況之下，降低借貸條件。

馮德萊恩在克羅埃西亞和斯洛維尼亞兩國邊界舉行的記者會上表示，能夠不受管制跨越國際邊境、使用歐元貨幣進行跨國貿易，堪為兩項重大成就。她與克國總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）和斯國總統穆沙（Natasa Pirc Musar）會面後，隨即前往克國首都薩格勒布（Zagreb）。

歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）透過聲明表示，克羅埃西亞努力成為歐元區第20個成員國，如今已成功實現，這證明歐元是一種具有吸引力的貨幣，能夠為成員國帶來穩定的財政。

對此，克羅埃西亞人其實憂喜參半，儘管樂見終結邊境管制，但也有部分民眾擔心，改用歐元將導致生活成本上升，因為企業在換算貨幣時，通常會取整數。右翼反對派團體也認為，此舉只會讓德國和法國等大國受益。

事實上，歐元在克羅埃西亞早已普遍通行。除了約80％銀行存款都用歐元計價，也是汽車和公寓等資產的估價單位，表明克羅埃西亞人對自己的貨幣缺乏信心。此外，克羅埃西亞的主要貿易夥伴也都位於歐元區。

歐盟執委會主席馮德萊恩（左）1日與克羅埃西亞總理普蘭科維奇（右）及斯洛維尼亞總統穆沙（中），在克、斯兩國邊界會面。（法新社）

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