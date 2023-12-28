前「007龐德」男星擅闖溫泉區 遭控違反黃石國家公園規定

曾飾演第5代「007特務」的男星皮爾斯‧布洛斯南（Pierce Brosnan）。（路透資料照）

2023/12/28 17:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾飾演第5代「007特務」的知名男星皮爾斯‧布洛斯南（Pierce Brosnan），日前因涉嫌進入美國黃石國家公園（Yellowstone National Park）的溫泉區，遭到懷俄明州法院傳喚，預計明年1月23日出庭。

綜合外媒報導，現年70歲的愛爾蘭裔美國演員皮爾斯．布洛斯南，以飾演電影系列「007詹姆士·龐德」一角揚名國際。然而，他近日被指控在今年11月1日時，冒險偏離規定步行路線，並試圖近距離觀察猛瑪溫泉區（Mammoth Hot Springs）的熱氣流，已因涉嫌違規行為兩度被傳喚。

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根據27日的法庭文件顯示，皮爾斯．布洛斯南遭控在地熱區徒步旅行和違反關閉規定，由於美國聯邦法規規定，前往國家公園的遊客必須留在指定的人行道上，冒險偏離木棧道將被判處最高6個月監禁和5000美元（約新台幣15.4萬）罰款。皮爾斯．布洛斯南將於下個月出庭，接受美國聯邦治安法官漢布里克（Stephanie Hambrick）審訊。

報導指出，猛瑪溫泉區是世界上已知最大的溫泉，該處泉水溫度通常會飆至攝氏70度，若遊客要前往觀賞，可利用2個方式，一個是利用國家公園官方提供給旅客徒步欣賞景觀的木棧道步行區，另一個則是汽車行駛區域。此外，根據自1890年以來的統計，黃石國家公園至少有22人在熱泉區死亡。

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