007影星校談英雄 「拯救世界 不必成為龐德」

2019-06-03

〔編譯魏國金／綜合報導〕數度扮演電影○○七系列男主角詹姆士．龐德的影星皮爾斯．布洛斯南（Pierce Brosnan），上月十九日對六百名美國賓州狄金森學院（Dickinson College）的畢業生說，想拯救世界，不必成為龐德。他表示，「我們的世界不需要龐德，不需要獨力去解決事情的孤狼英雄。我們需要來自不同領域、各行各業，並且樂意合作、彼此可以互信互賴的人」。

長期投入鯨豚救援

布洛斯南在因長期投入鯨豚與海洋生物救援，而獲該學院頒贈榮譽學位後，發表二十分鐘演說。他指出，我們的星球正面臨從海平面上升、海洋酸化、城市污染到野生物種消失等諸多威脅。我們的社會也苦於對抗逐漸升高的經濟不平等，我們的民主以及「努力就能獲得成就」的信念也備受考驗。他說，這世界不需要一個特許殺人的英雄，「我們需要的是能夠創造的人們」，「我們的世界需要的是你們」。

醫治世界 需要合作

布洛斯南指出，也許我們對世界正面臨的挑戰感到難以負荷，在此時刻，需要的就是可以互信互賴的人，「詹姆士．龐德無法獨力挑起氣候變遷的挑戰」，「然而科學家、活動人士、決策者、企業領袖可以共同合作，他們可以。若我們希望醫治我們的世界，我們就需要通力合作。」

布洛斯南也分享他在愛爾蘭的成長故事。他四歲時與母親分隔兩地生活，他與另外兩名「房客」住在一個房間裡。之後他搬到英格蘭，同學拒絕叫他「皮爾斯」，而是直接稱他「愛爾蘭佬」。他說，「我將它當作驕傲的象徵，並試著在這個充滿偏見與種族主義的新地景上，尋找我的立足點」，「我學習到融入，某方面而言，這是我的第一份表演工作，也就是去成為別人」。

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