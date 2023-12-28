至少69人在加薩殉職 以巴衝突記者死亡率超越二戰

一名巴勒斯坦自由記者阿德爾·佐羅布（Adel Zorob）19日在加薩殉職。（法新社）

2023/12/28 11:26

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）在加薩激戰，為了傳回戰事第一手消息，記者冒著戰火在前線，在激烈衝突下，記者死傷創下二戰以來最多，至少69名記者或媒體工作者殉職，「保護記者委員會」（CPJ）直言記者死傷率在近代史上是史無前例的。

「保護記者委員會」（CPJ）在官網發布加薩戰事最新媒體傷亡，初步調查顯示，截至12月23日，自10月7日戰爭開始以來，加薩已逾2萬1000人喪生，其中至少有69名記者和媒體工作者殉職。

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這69名殉職記者和媒體工作者中，有62名巴勒斯坦人、4名以色列人、3名黎巴嫩人，另外還有15名記者受傷、3名記者失蹤、20名記者被捕。

保護記者委員會強調：「記者是在危機時期從事重要工作的平民，不得成為交戰各方的目標」，加薩地區衝突期間記者面臨著特別高的風險，包括以色列毀滅性的空襲、通訊中斷、供應短缺和大面積停電，以色列國防軍（IDF）表示，他們無法保證在加薩工作記者們的安全。

在第二次世界大戰中，約有近70名記者殉職，第二次世界大戰的時間長度比較，此次巴以衝突的戰地記者死亡率恐超二戰。

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