曾與以色列遭誤殺3人質關在一起 泰籍生還者：他們一直鼓勵我

3名以色列籍人質遭以軍誤殺，曾和他們關在一起的泰國獲救人質透露，3人和他在受困期間都一直互相鼓勵。（美聯社）

2023/12/19 09:58

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列3名遭哈瑪斯綁架的人質海姆（Yotam Haim）、塔拉卡（Samar Talalka）、沙姆里茲（Alon Shamriz），15日在加薩走廊舉白旗求救卻被以軍射殺，曾和他們關在一起的泰國獲救人質丹通（Wichian Temthong）悲痛表示，3人和他在遭到挾持期間都一直互相鼓勵。

據《BBC》報導，丹通透露，他今年9月底離開貧困的家鄉，前往以色列尋找薪水更高的工作，10月7日是他被帶到農業社區卡法阿札（Kfar Aza）的首日，早上卻是在槍聲中醒來。

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丹通回憶，當時泰國同事向他說明這很正常，但武裝分子突然衝入建築物，用槍托毆打他們這群泰國人，還有襲擊者手上拿著手榴彈。丹通表示，他連忙蹲下來大喊「Thailand、Thailand」，並將雙手高舉在頭頂上，卻還是一直被打，最終哈瑪斯分子將他帶到加薩一處隧道裡。

丹通說，在那處隧道他是唯一的泰國人，和海姆、塔拉卡、沙姆里茲被關在一起，由於語言不通大多數時候只能靠簡單的繪畫和手語交流，但他也了解到海姆是鼓手、塔拉卡喜歡騎摩托車等個人資訊。

丹通透露，哈瑪斯對他的態度較好，不過以色列籍的人質時不時會遭到毆打，大家每天只能吃一頓飯，而且最多只是一塊麵包和一顆乾棗，水也只能節約著喝，在這段過程中他和以色列3人互相支持，彼此握手、碰拳並擁抱、拍肩鼓勵。

丹通表示，在他被綁架51天後，哈瑪斯突然告知他可以回家了，那是他近2個月來首次看到太陽，接著自己就被轉移給紅十字會，越過加薩邊境進入埃及，但那3名以色列人仍然被哈瑪斯關押。

丹通回到泰國後揹上對他來說相當鉅額的債務，因為他根本沒在以色列工作幾天，而仲介代墊前往以國的費用一共23萬泰銖（約新台幣20.6萬元）。丹通說，他在泰國新找的工作日薪只有800泰銖（約新台幣717.5元），因此之後仍想遠赴以色列打工賺錢。

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