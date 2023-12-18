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以色列誤殺3人質 生前用廚餘寫「救命」仍遭射殺

以色列軍官17日爆料，人質生前用廚餘在白旗上寫下「SOS」、「救命，有三名人質」等訊息，但這3人還是被以軍射殺。（擷取自「Ｘ」）

以色列軍官17日爆料，人質生前用廚餘在白旗上寫下「SOS」、「救命，有三名人質」等訊息，但這3人還是被以軍射殺。（擷取自「Ｘ」）

2023/12/18 12:51

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防軍（IDF）15日在加薩西傑亞地區的作戰中，誤殺了3名舉著白旗、遭哈瑪斯綁架的以色列人質，消息曝光引發以色列社會眾怒，一位匿名以色列軍官17日爆料，人質生前有用廚餘在白旗上寫下「SOS」、「救命，有三名人質」等訊息，但就算如此，這3人還是被以軍射殺。

根據《BBC》報導，15日以色列國防軍在西傑亞地區與武裝份子交戰，當時有3名沒穿上衣的人從一棟建築物走出，其中1人手持懸掛白布的棍棒，以軍官兵感受到威脅，認定他們是恐怖份子，隨即開火，其中2人當場死亡，第3人負傷躲回建築物內，以軍軍官聽到有人用希伯來語求救後一度下令停火，但該人質後來還是被以軍官兵槍殺。

17日一位匿名以色列軍官向《BBC》爆料，以色列國防軍後來進入建築物搜查時，在角落發現了3名人質用廚餘寫下的求救訊號，他們在白布上寫下「SOS」、「救命，有三名人質」訊息，但仍慘遭殺害，推估這3名人質應該已經在該建築物內待了有一段時間，尚不清楚他們是自行脫困還是被哈瑪斯遺忘在這。

據悉，遭殺害的以色列人質分別為海姆（Yotam Haim）、塔拉卡（Samar Talalka）和沙姆里茲（Alon Shamriz），以方承認，殺死手持白旗人士的行為已違反交戰規則，與此同時，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）16日強調，以軍會避免類似事件再次發生，並對戰爭中的一切錯誤負責。

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