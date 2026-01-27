關鍵在今午！10度封殺軍購北京就點頭 國民黨明宣布赴中「準智庫交流」

藍白立委已9度封殺軍購特別條例草案付委審查，傳出今午只要第10度封殺成功，北京就點頭展開準智庫交流。（記者陳逸寬攝）

「國共論壇」先前遭遇北京「技術性推遲」，據掌握，在國民黨「全力溝通」下，中共已透過國台辦通知，只要國民黨在立法院此次會期、也就是今天中午的程序委員會10度阻擋軍購條例的審查，雙方規劃明天就能宣布於下週一至週四在北京舉行國民黨提案的「準智庫交流」，台方由國民黨副主席蕭旭岑領隊偕智庫執行長張顯耀出席、北京方面由國台辦主任宋濤主持。

據透露，中共國台辦已經通知可以進行「階段式安排」，也就是國民黨在立法院這會期能夠成功的阻擋軍購條例的審查，並承諾將阻止與美國的供應鏈合作（關稅案等）及持續阻止軍購案，北京願安排在下週一（2月2日）到週四（2月4日）同國民黨的代表團在北京舉行論壇，以國民黨提案的準智庫交流，就觀光、科技、綠色能源、少子化等議題進行討論，台方由蕭旭岑領隊、偕張顯耀出席，北京方面由宋濤主持。

據藍營方面消息，北京中央認為國民黨在若干工作不夠「到位」，現在還不到恢復「國共論壇」的時機，開出條件要求1.25兆元軍購預算絕對不能通過、對台灣「統一後」的制度安排要有明確立場、絕對不能支持台美供應鏈合作，但這些條件與台灣民意結構天差地別，國民黨認為衝擊太大，改提出「智庫交流」模式作為緩衝、尋求出路。

據了解，雖然國民黨的提案對中共來說只是「緩兵之計」，但國民黨內確實有在討論經貿、少子化、供應鏈等相關議題，例如透過兩岸合作解決缺工問題，可能就是開放中國勞工、節能減碳就是引進對方相關產業方案等。

總體而言，方向上，國民黨的政策部門在黨主席鄭麗文的交辦下，希望朝再一次的「兩岸經貿合作協議」為目標，整合相關議題作為後續主張，一方面當成後續地方大選、總統大選的經濟政策主張，一方面也向北京傳遞訊號，對於北京希望國民黨帶動台灣產業「二次西進」這件事可以有個交代。

