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不顧國際反對的後果！ 以軍承認在加薩誤殺3名舉白旗人質

以色列軍方在加薩誤殺了3名舉著白旗的以色列人質。示意圖。（美聯社資料照）

以色列軍方在加薩誤殺了3名舉著白旗的以色列人質。示意圖。（美聯社資料照）

2023/12/16 23:01

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防軍（IDF）持續在加薩地區打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas），然而昨（15日）傳出以軍在加薩誤殺了3名以色列人質，消息指出當時人質手中舉著白旗，但仍遭殺害。

《路透社》報導，一名以色列軍方昨表示以軍在加薩誤殺了3名以色列人質，這起事件發生在衝突相當激烈的西傑亞區（Shejaiya），哈瑪斯武裝份子會穿著便服偽裝成一般民眾行動。

以色列軍方表示，一名以軍士兵先在離軍隊數十公尺的地方看到了3名人質。「他們都沒有穿上衣，且手中拿著上面綁著白衣服的棍子。以軍士兵感受到威脅並開槍，宣稱他們是恐怖份子。其中兩名人質當場死亡。」

剩下的一名人質撤退到附近的建築物中，並用希伯來語呼救。「軍隊營長立即要求停火，然而還是有人朝人質開槍，最後一名人質也因此死亡。」以色列軍方補充，「這違反了我們交戰的規定。」

以色列軍方後來證實，3者確實是於10月7日遭哈瑪斯綁架的人質。3人分別為在「吉布茲」（Kibbutz，以色列傳統集體社區）被綁的海姆（Yotam Haim）、阿隆（Alon Shamriz）、以及塔拉卡（Samer Talalka）。

遭誤殺的人質海姆（Yotam Haim）。（路透）

遭誤殺的人質海姆（Yotam Haim）。（路透）

遭誤殺的人質阿隆（Alon Shamriz）。（路透）

遭誤殺的人質阿隆（Alon Shamriz）。（路透）

遭誤殺的人質塔拉卡（Samer Talalka）。（路透）

遭誤殺的人質塔拉卡（Samer Talalka）。（路透）

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