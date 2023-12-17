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以軍違規誤殺3人質 參謀總長、國防部長認錯

以色列國防軍參謀總長哈勒維強調，軍方和他都要為此次誤殺人質事件負責，「我們將盡一切努力防止類似事件再度發生」。圖為被以軍誤殺的3名人質。（美聯社）

以色列國防軍參謀總長哈勒維強調，軍方和他都要為此次誤殺人質事件負責，「我們將盡一切努力防止類似事件再度發生」。圖為被以軍誤殺的3名人質。（美聯社）

2023/12/17 08:34

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列政府日前宣布，國防軍（IDF）在加薩西傑亞地區的作戰中，誤殺了3名舉著白旗、遭哈瑪斯綁架的以色列人質。以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）16日透過影片發表談話，強調軍方和他都要為此次誤殺人質事件負責，「我們將盡一切努力防止類似事件再度發生」。

綜合外媒報導，遭殺害的以色列人質分別為海姆（Yotam Haim）、塔拉卡（Samar Talalka）和沙姆里茲（Alon Shamriz）。哈勒為表示：「3名人質在地獄般的70天中倖存下來，走向以色列國防軍士兵，被我軍火力奪命。但加薩地區的以軍士兵與指揮官最想做的就是營救人質，這次任務我們沒有成功，我們對人質死亡感到萬分悲痛。以軍和我應該對整起事件負責，我們將盡一切努力防止類似事件在戰鬥時再度發生。」

以軍16日公布調查的內容表示，當時有一名士兵看見人質在數十公尺外出現，3人皆未穿上衣，拿著繫有白色布條的棍棒。士兵因感到威脅並開火，稱他們是恐怖份子，部隊隨後跟進開槍，其中兩人當場死亡。第三人受傷後躲避至鄰近建築物，並用希伯來語求救，指揮官立即下令停火，但又有人朝他開火，導致該名人質死亡。軍方坦言，此事件「違反交戰條例」。

哈勒維指出，3名人質之所以赤身裸體，是為了讓以軍明白他們身上沒有炸彈，同時還攜帶白布，期望以軍會對此理解。哈勒維強調，對人質的槍擊行為已經違反了開火規定，也就是禁止向舉白旗投降的人開槍，未來可能會有其他人質在在戰鬥中逃跑或是被哈瑪斯遺棄的狀況，以軍有責任及義務讓他們活下來。

此外，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）16日也強調，身為國防部長，他對於這場戰爭中發生的一切成就、代價及嚴重錯誤負責，並表示他已和人質家屬會面。

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