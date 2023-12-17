3人質打赤膊舉白旗 遭以軍誤殺

以色列國防軍在地面作戰中誤殺三名人質。消息傳出後引發民眾、人質家屬上街抗議，高舉標語要求政府全力營救人質。（路透）

2023/12/17 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列政府十五日宣布，國防軍（IDF）在加薩西傑亞地區的地面作戰中，誤殺了三名舉著白旗、遭哈瑪斯綁架的以色列人質。軍方表示，「這對我們來說是一次悲傷和痛苦的事件。國防軍為所發生的一切負責」。此為以哈戰爭爆發以來首起誤殺人質事件。

遭殺害者分別為廿八歲的海姆、廿五歲的塔拉卡和廿六歲的沙姆里茲。以軍方認為三人是從哈瑪斯手中逃離或遭到遺棄；以總理納坦雅胡表示，「在這艱困的時刻，我的心與失去至親的家庭同在」。誤殺消息傳出後，十五日晚間上百位民眾走上特拉維夫街頭示威，參與的許多人質親友高舉標語，要求立即展開人質協議。

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以軍十六日公布初步調查內容，一名士兵看見人質在數十公尺外出現，皆未著上衣，拿著繫有白色布條的棍棒。士兵感到威脅並開火，稱他們是恐怖份子；部隊跟著開槍，其中兩人當場死亡。第三人受傷後躲避至鄰近建築物，並用希伯來語求救，指揮官立即下令停火，但又有砲火射向他，該名人質隨之死亡。軍方坦言，「這違反了我們的交戰條例」。

與此同時，「半島電視台」指控，以色列無人機對甘尤尼斯地區一間收容難民的學校發動空襲，造成該台攝影師阿布達卡受傷，且因以軍阻礙救護車和救難人員接近，使得阿布達卡失血超過五小時後死亡。「保護記者協會」（CPJ）指出，自以哈戰爭爆發後，已有超過六十名記者、媒體職員喪生。

此外，人權組織「卜采萊姆」（B’Tselem）公布的一段影像顯示，以色列部隊在突襲難民營時射殺兩名男性，且一人當下流血倒臥在地、另一人無武裝，痛斥軍方的行為是「非法處決」。以軍方表示，憲兵已對這起發生於十二月八日、疑似在行動中未按規範開火的事件展開調查。以色列過去鮮少起訴類似事件，人權團體指即便查出行為失當，士兵也不太會受到嚴厲處罰。

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