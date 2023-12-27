箭毒蛙為什麼不會被自己毒到 科學家解開謎團

小惡魔毒蛙血液中有一種名為生物鹼結合球蛋白（ABG）的蛋白質，其就像一塊「毒素海綿」，可以吸收並運輸毒素也不使自己中毒。（法新社）

2023/12/27 13:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中南美洲知名的有毒生物箭毒蛙，因當地部族將牠們身上的毒素塗在箭上，故得此名，不過箭毒蛙不會自己合成有毒的生物鹼，卻是從食物中攝取到含毒的物質，然後儲存到皮膚上的毒腺，長期以來，箭毒蛙如何在體內運輸劇毒生物鹼而不使自己中毒一直是個謎，近日有研究團隊解開了這個機制。

國際科學期刊《eLife》近日刊登一篇研究，科學家已經確定了幫助箭毒蛙安全地累積毒素的蛋白質，這項發現解開了一個長期存在的科學謎團，並可能為治療人類中毒提出潛在的治療策略。

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美國加州史丹佛大學生物系博士生、主要作者布依拉（Aurora Alvarez-Buylla）表示：「長期以來，箭毒蛙如何在體內運輸劇毒生物鹼而不使自己中毒，這一直是個謎。」 他們透過尋找可以結合併安全地運輸毒蛙血液中生物鹼的蛋白質來解答這個謎團。

布依拉和她的同事利用一種類似於毒蛙生物鹼的化合物，吸引並結合從小惡魔毒蛙（Oophaga Sylvatica）血液樣本中提取的蛋白質，這種類似生物鹼的化合物經過生物工程處理，能在螢光下發光，使研究團隊能夠看到與這種誘餌結合的蛋白質。

接著他們將蛋白質分離出來，觀察每種蛋白質在溶液中與生物鹼的相互作用，他們發現，一種名為生物鹼結合球蛋白（ABG）的蛋白質就像一塊「毒素海綿」，可以收集生物鹼，也透過系統測試確定了這種蛋白質是如何與生物鹼結合的。

布依拉指出：「ABG結合生物鹼的方式與人體血液中運輸激素的蛋白質結合目標的方式相似。這一發現可能表明，青蛙的激素處理蛋白已經進化出了處理生物鹼毒素的能力。」她認為與人類荷爾蒙轉運蛋白的相似性可以為科學家提供一個起點，讓他們嘗試用生物工程方法製造能夠吸附毒素的人類蛋白，可能為治療某些類型的中毒提供一種新方法。

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