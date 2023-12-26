借古諷今？中媒刊文籲重溫鄧小平「實事求是」精神 文章遭下架

該篇文章亦引述習近平言論替社論主張背書，仍在刊出數小時後下架。（美聯社）

2023/12/26 23:26

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國財經媒體「財新周刊」25日刊出一篇題為「重溫實事求是思想路線」的社論，文中以中國前領導人鄧小平在1978年中共十一屆三中全會提出「實事求是」思想為主軸，強調重溫實事求是是要「擺脫教條，直面現實。這一經驗，對迄今發展而言，是不爽的法寶，對今日之改革，則是前行的指南」，讓外界認為有「借古諷今」的味道，文章也在發布數小時後下架。

該篇社論著重「實事求是」思想如何解決中國自文化大革命後所置身的困境，但文中的描述也與中國當前局勢有其相似之處。例如中國近年民族主義與排外情緒日漸高漲，文內則寫道，「只有實事求是，才能勇敢調整對外政策，與世界接軌。在改革開放前的很長一段時間，向先進國家學習被視作『崇洋媚外』，國門緊閉，領導層和民眾都對外部世界懵懵懂懂」。

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社論直言，「重溫，更是對今天的啟示，可以使我們更加清醒認識到，置身百年未有之大變局，面對內外重重挑戰，全面深化改革開放才是光明大道，為此，務必謙虛謹慎、戒驕戒躁」。

文內更直接點出中國眼前面臨的問題，「當前，民營經濟增長乏力，社會預期轉弱，財政金融風險顯露，社會保障問題日益嚴峻等等，不僅事關國計，也波及民生。直面真問題，方能解決真問題」。

文末強調，「如今，身處改革的『深水區』，面對難啃的『硬骨頭』，淋漓盡致體現實事求是精神的十一屆三中全會，將給我們提供無盡的啟示」。

即便文中亦引述中國國家主席習近平說法，「歷史反覆證明，堅持實事求是，就能興黨興國；違背實事求是，就會誤黨誤國」，以及實事求是「是馬克思主義的根本觀點和方法，並寫入黨章」等語來替社論中的主張背書，該頁面仍遭下架、刪除。

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