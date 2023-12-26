為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

借古諷今？中媒刊文籲重溫鄧小平「實事求是」精神 文章遭下架

該篇文章亦引述習近平言論替社論主張背書，仍在刊出數小時後下架。（美聯社）

該篇文章亦引述習近平言論替社論主張背書，仍在刊出數小時後下架。（美聯社）

2023/12/26 23:26

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國財經媒體「財新周刊」25日刊出一篇題為「重溫實事求是思想路線」的社論，文中以中國前領導人鄧小平在1978年中共十一屆三中全會提出「實事求是」思想為主軸，強調重溫實事求是是要「擺脫教條，直面現實。這一經驗，對迄今發展而言，是不爽的法寶，對今日之改革，則是前行的指南」，讓外界認為有「借古諷今」的味道，文章也在發布數小時後下架。

該篇社論著重「實事求是」思想如何解決中國自文化大革命後所置身的困境，但文中的描述也與中國當前局勢有其相似之處。例如中國近年民族主義與排外情緒日漸高漲，文內則寫道，「只有實事求是，才能勇敢調整對外政策，與世界接軌。在改革開放前的很長一段時間，向先進國家學習被視作『崇洋媚外』，國門緊閉，領導層和民眾都對外部世界懵懵懂懂」。

社論直言，「重溫，更是對今天的啟示，可以使我們更加清醒認識到，置身百年未有之大變局，面對內外重重挑戰，全面深化改革開放才是光明大道，為此，務必謙虛謹慎、戒驕戒躁」。

文內更直接點出中國眼前面臨的問題，「當前，民營經濟增長乏力，社會預期轉弱，財政金融風險顯露，社會保障問題日益嚴峻等等，不僅事關國計，也波及民生。直面真問題，方能解決真問題」。

文末強調，「如今，身處改革的『深水區』，面對難啃的『硬骨頭』，淋漓盡致體現實事求是精神的十一屆三中全會，將給我們提供無盡的啟示」。

即便文中亦引述中國國家主席習近平說法，「歷史反覆證明，堅持實事求是，就能興黨興國；違背實事求是，就會誤黨誤國」，以及實事求是「是馬克思主義的根本觀點和方法，並寫入黨章」等語來替社論中的主張背書，該頁面仍遭下架、刪除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
毛澤東130歲冥誕 年輕毛粉齊聚韶山怒喊︰要真正的公有制！
2023/12/26 16:48

毛澤東130歲冥誕 年輕毛粉齊聚韶山怒喊︰要真正的公有制！
習吹噓「東升西降」 高盛：朝反向發展
2023/12/26 05:30

習吹噓「東升西降」 高盛：朝反向發展

品牌建商帶頭衝 台中北區推案量年年破百億
禁唱衰經濟 中國至少8分析師遭噤聲
2023/12/25 05:30

禁唱衰經濟 中國至少8分析師遭噤聲
習高調捧毛 墊高自己鞏固執政
2023/12/24 05:30

習高調捧毛 墊高自己鞏固執政

支持淨零里程碑 華南金控購碳權
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播